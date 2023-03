Techetechete’ sta per tornare. Nella consueta collocazione dell’access prime time, su Rai1, a giugno, al posto di Affari tuoi, ma non solo. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, sarebbero in lavorazione sei appuntamenti speciali con il programma dedicato alle teche della tv pubblica, da proporre sempre sulla rete ammiraglia, non subito dopo il Tg1, bensì nel pregiato slot della prima serata. Per la conduzione, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, la scelta dovrebbe essere ricaduta su Flavio Insinna.

A cosa saranno dedicate le sei puntate speciali di Techetechete’ affidate a Insinna? Al momento la risposta a questa domanda non è nota, ma gira voce che possa trattarsi di una sorta di antipasto rispetto al menù per il 70esimo compleanno della televisione italiana, che si festeggerà ufficialmente nel 2024 (a partire dal 3 gennaio, data nella quale nel lontano 1954 ebbe inizio il regolare servizio di televisione e la Rai apparve sul piccolo schermo con il suo primo canale), con iniziative che saranno comunicate ufficialmente prossimamente.

Se l’indiscrezione su Techetechete’ venisse confermata, per Flavio Insinna si tratterebbe di un nuovo importante impegno televisivo, al termine dell’ennesima fortunata stagione al timone de L’Eredità, quiz del preserale che tornerà anche nell’annata 2023-2024, dopo la ormai consueta staffetta con Reazione a Catena di Marco Liorni, altro solido successo di Rai1.

Attualmente Insinna fa parte del cast fisso di Maledetta Primavera, lo show di Loretta Goggi dove veste i panni dell’impertinente scaldapubblico, ma anche della quarta edizione de Il Cantante mascherato, di cui è giurato insieme a Francesco Facchinetti e alle new entries Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone.

Tornando a Techetechete’, il dettaglio sulla programmazione delle puntate speciali arriverà probabilmente soltanto nelle prossime settimane. Intanto, però, una buona notizia per gli appassionati della trasmissione che molto spesso fa riscoprire momenti di spettacolo assai gustosi.