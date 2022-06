Riparte l’estate e con lei anche Techetechetè, l’access prime time di Rai 1 che per tre lunghi mesi sostituirà i Soliti Ignoti di Amadeus. La nuova edizione promette di mantenere intatta la tradizione: icone, storie, momenti, successi. Un “meglio della tv” ideato da Elisabetta Arduagni e realizzato con l’immenso archivio delle (sante!) teche Rai. Con il 2022 Techetechetè spegne le sue prime dieci candeline, nell’arco del suo tempo ha fidelizzato il suo pubblico coinvolgendo persino le fasce giovani, curiose di sapere o scoprire la tv che fu.

La sua media d’ascolto è rimasta salda anche lo scorso anno (un netto del 18.6% dal 4 luglio al 6 settembre 2021 per un totale di 57 puntate) e fino ad ora non ha mai conosciuto crisi a conferma del fatto che il vintage è ancora, tutt’oggi, un genere funzionante su cui il pubblico fa affidamento, soprattutto per il target di riferimento della rete ammiraglia Rai.

Techetechetè 2022: quando inizia

I nuovi appuntamenti con l’edizione 2022 di Techetechetè arriveranno da mercoledì 15 giugno 2022 alle 20:35 su Rai 1.

Techetechetè 2022: temi delle puntate

La prima puntata della dodicesima stagione sarà un omaggio a Monica Vitti, l’attrice scomparsa lo scorso 2 febbraio 2022. L’annuncio è stato ufficializzato tramite i canali social.

Per quanto riguarda la programmazione per il mese di giugno* secondo le informazioni annunciate su Tv Sorrisi e Canzoni ecco i protagonisti delle prossime puntate:

Giovedì 16 giugno 2022 – I brividi d’amore

Venerdì 17 giugno 2022 – Antonello Venditti e Francesco de Gregori

Sabato 18 giugno – Marcella e Gianni Bella

Domenica 19 giugno – Senza tempo

Lunedì 20 giugno – Corrado

Martedì 21 – Mare e vacanze

Mercoledì 22 – Lucio Dalla

Giovedì 23 – Estate 1984

Venerdì 24 – Renzo Arbore

Sabato 25 – Gruppi musicali

Domenica 26 – Nino Manfredi

Lunedì 27 – Le comiche in rosa

Martedì 28 – Pino Daniele

Mercoledì 29 – Divi cinquantenni

Giovedì 30 – Ugo Tognazzi

*La programmazione potrebbe subire variazioni

Fra le novità di questa edizione arriveranno le puntate dedicate unicamente ai parenti d’arte. Ad esempio rivedremo Johnny Dorelli con suo figlio Gianluca, Giorgia con il papà Giulio Todrani, Gino Paoli con Amanda Sandrelli e tanti altri.

Non può mancare uno dei cavalli di battaglia di Techetechete: gli artisti allo specchio, in cui verranno confrontate carriere e passaggi di celebrità spesso considerate ‘rivali’ tra loro. Da Mina e Milva, a Loretta Goggi e Raffaella Carrà e Morandi con Massimo Ranieri.

IN AGGIORNAMENTO