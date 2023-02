E così Soliti ignoti si prende una meritata pausa dai nostri teleschermi e lascia il suo posto nell’access prime time di Rai1, posto che ha valso alla prima rete Rai una costante leadership in quella fascia oraria sullo storico competitor che bazzica da una vita in quello slot, ovvero Striscia la notizia. Staffetta dunque in casa Endemol, la società che aiuta la Rai a realizzare quel programma, con un altro format della medesima casa di produzione, quell’Affari tuoi che ha fatto sfracelli ai tempi di Paolo Bonolis, per poi lentamente appoggiarsi su dati di ascolto seppur buoni, mai però a quei livelli.

Ebbene, come noto, Affari tuoi sta per tornare, come da contratto, sui teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con un nuova serie, che tornerà nel suo territorio d’elezione, ovvero l’access prime time, dopo aver percorso altre vie, ad esso meno congeniali, il riferimento è alle serie andate in onda nel prime time condotte da Carlo Conti prima e da Amadeus poi. Sarà proprio Amadeus a condurre questa nuova versione di Affari tuoi nell’access di Rai1, ma con delle novità, se cosi vogliamo chiamarle, differenti da quanto in un primo momento trapelato.

Affari tuoi infatti si tornerà, ma non nella versione “famigliare” andata in onda nell’ultimo prime time, ma, secondo quanto deciso nelle ultime ore, tornerà nella sua versione originale, ovvero con le regioni d’Italia. D’altronde qualcosa si era già intuito dal fatto che nei crawl passati nelle ultime ore in sovrimpressione durante i programmi di Rai1, non si faceva più riferimento a quel “formato famiglia” accanto al titolo del programma. Sparisce quindi “formato famiglia” nel titolo e resta solo il classico Affari tuoi.

Una specie di ritorno al passato quindi per la nuova edizione di Affari tuoi made in Amadeus, che andrà in onda dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, in una scenografia totalmente rinnovata e la cui data di partenza al momento non è stata ancora fissata, nonostante sia trapelata da più parti la data del prossimo 16 di aprile 2023, probabilmente la prima puntata la vedremo più avanti.