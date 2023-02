È ufficiale, Affari tuoi torna in onda su Rai1. La data fissata – e messa nero su bianco nei listini di Rai Pubblicità – è quella del 16 aprile prossimo, quando lo storico game show tornerà nella programmazione della rete ammiraglia della tv pubblica.

Affari tuoi tornerà nella versione dal titolo Affari Tuoi – Formato Famiglia, come avvenuto lo scorso anno, quando andò in onda, una volta alla settimana, in prime time, tra febbraio e marzo. Alla conduzione confermato Amadeus.

Affari tuoi – Formato famiglia questa volta avrà cadenza quotidiana e prenderà in palinsesto il posto de I Soliti Ignoti – Il ritorno alle ore 20.40, subito dopo il Tg1 e il nuovo (da lunedì prossimo) spazio di approfondimento di Bruno Vespa dal titolo Cinque minuti.

Una scelta che da una parte può risultare sensata per far rifiatare il format che dal 2017 regge senza soluzione di continuità (salvo il periodo estivo) l’access prime time di Rai1. Ma che dall’altra appare francamente poco logica, considerando non soltanto gli ascolti non eccellenti registrati la scorsa stagione in prima serata, ma soprattutto il logoramento del format, portato al successo in Italia da Paolo Bonolis all’inizio degli anni Duemila nell’access prime time (all’epoca si consumò il clamoroso sorpasso in termini di ascolti ai danni di Striscia la notizia).

In ogni caso, il meccanismo della trasmissione dovrebbe restare lo stesso, con i 20 pacchi contenenti altrettanti premi, tra cui il più alto quello corrispondente a 300.000 euro in gettoni d’oro. In gara un concorrente con alcuni suoi familiari.

Ricordiamo, infine, che Affari tuoi, prodotto da Endemol Shine Italy, di recente è stato declinato anche nella versione Viva gli Sposi! con Carlo Conti, durante le festività di Natale 2020/21.