Mentre sul cast di Ballando con le stelle 2024 vi abbiamo già abbondantemente informato (con alcune omissioni che verranno svelate prossimamente) giunge in queste ultime ore un input proveniente dai canali social del programma di Rai1. Nello specifico è stata pubblicata una video intervista di Mara Maionchi che viene interrogata da Milly Carlucci sull”eventuale ruolo di giurata proprio nello show della prima rete della Rai. che vedrà anche per la prossima edizione tutta la giuria confermata. Chi lascia la via vecchia per la nuova, d’altronde, sa ciò che lascia ma non sa ciò che trova. Nel corso di questa video chiacchierata l’ex discografica e giurata di tanti talent show, spiega come svolgerebbe il mandato di giurata di Ballando con le stelle. Il tutto corredato da una didascalia chiara, ma al tempo stesso furba.

“Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro“. Dice l’ex discografica e scopritrice di tanti talenti musicali. Beh, di certo lei se ne intende. Aggiunge poi sul criterio di giudizio circa la scelta del voto da dare ai talenti in campo:

Se uno è molto giovane si può tentare di fargli capire che qualcosa non va dando un voto discutibile, perché magari l’hai visto ancora non preparato, non pronto e su cui bisogna lavorare. Quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto. Però non darei 0. Darei 3. Nel giudicare mi focalizzerei su capacità e fascino. Il fascino dell’artista è fondamentale.

Insomma Mara Maionchi ha le idee molto chiare. D’altronde se c’è un personaggio che ha girato in lungo e in largo il territorio dei talent show televisivi nel ruolo di giurata, quello è lei. Rileggendo quel post ed in qualche modo traducendolo, mi è venuta in mente Raffaella Carrà. Per la precisione due tappe della carriera televisiva e musicale della mitica Raffa.

La prima cosa è il gioco del “Se fosse…” che Raffaella Carrà faceva nel suo salotto televisivo di Ricomincio da Due, su Rai2. In quell’occasione invitava le celebrità sue ospiti a raccontare cosa avrebbero fatto se fossero state in una determinata situazione. La seconda cosa è il titolo di uno dei brani più celebri del repertorio musicale di Raffaella. Ci riferiamo a quel “Rumore” scritto da Andrea Lo Vecchio e Guido Maria Ferilli:

