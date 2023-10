Per la prima volta, il mondo delle escape room debutta in prima serata: Liberi Tutti, nuovo programma in onda su Rai 2, mette al centro proprio questo gioco-fenomeno diventato molto popolare anche in Italia in questi anni, che permette ad un gruppo di persone di vivere un’esperienza divertente e adrenalinica all’interno di una stanza, da ci devono uscire entro un certo limite di tempo. Un’idea che, ora, è stata adattata per il piccolo schermo: non scappate, scoprire di più su Liberi Tutti proseguendo nella lettura!

Liberi Tutti Rai 2, quando va in onda?

Il programma debutta lunedì 23 ottobre 2023, dalle 21:20 alle 23:55 circa, su Rai 2, occupando così la prima serata del lunedì.

Liberi Tutti Rai 2, puntata stasera

23 ottobre 2023

A giocare nella prima puntata del programma sono Ale e Franz, Simone Montedoro, Maurizio Casagrande, La Mario ed Elenoire Casalegno.

Liberi Tutti Rai 2, cos’è?

"Liberi tutti": da lunedì 23 ottobre alle 21.20 su Rai2 e RaiPlay "E se sei furbo esci dall'escape room" 🗝🎶👉 "Liberi tutti": da lunedì 23 alle 21.20 ottobre su Rai2 e RaiPlay 📺📲 Posted by Rai2 on Friday, October 20, 2023

Il programma è un format originale realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con Triangle Production. Condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, prevede la presenza di sei ospiti vip che dovranno affrontare le sfide più incredibili per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi.

In studio sono infatti state allestite quattro Escape Room con altrettante diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall’interno di una Navicella Spaziale all’Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla.

In ogni puntata si giocherà in otto diverse Escape Room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni ed ambienti vari e sorprendenti. Gli ospiti dovranno risolvere enigmi, misteri, tranelli e rompicapi per uscire dalle stanze e conquistare le parole che li aiuteranno a scoprire la Frase Misteriosa del gioco finale. Sia i giocatori sia i telespettatori si ritroveranno in un ambiente immersivo e originale in cui divertirsi mettendo alla prova le proprie capacità.

Liberi Tutti Rai 2, conduttori

Alla guida del programma c’è Bianca Guaccero, che torna su Raidue dopo aver condotto Detto Fatto, affiancata dai Gemelli di Guidonia, già in onda con Radio2 Happy Family con Ema Stokholma e da Peppe Iodice, attore comico napoletano.

Liberi Tutti, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono sei, ciascuna in onda il lunedì sera. L’ultima puntata va in onda il 27 novembre.

Cosa si fa in Escape Room?

L’Escape Room è un gioco-esperienza che si fa in appositi locali sempre più numerosi in Italia. I partecipanti vengono rinchiusi in gruppi in una stanza, la cui ambientazione può variare a seconda della proposta fatta dagli organizzatori: l’obiettivo è riuscire ad aprire la porta di uscita entro un certo limite di tempo, tramite i vari indizi disseminati all’interno della stanza stessa.

Liberi Tutti su Rai 2 da dove va in onda?

Il programma è registrato dall’Auditorium Rai di Napoli, da cui si registrano anche Stasera tutto è possibile e Dalla strada al palco.

Dove vedere Liberi Tutti?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere Liberi Tutti in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.