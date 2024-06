Un quartiere di provincia, lontano dal caos cittadino, non è detto che sia lontano anche dai guai e dalle tensioni: è quello che dimostra La coppia della porta accanto, miniserie inglese in onda su Raidue, il cui titolo originale di “The couple next door” e remake della serie olandese “Nieuwe Buren”. Ad adattare la versione britannica è stato Channel 4, che ha collaborato con il network statunitense Starz: nel Regno Unito la serie è andata in onda tra il novembre e il dicembre 2023. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

La coppia della porta accanto, puntate

Prima puntata, 5 giugno 2023

L’insegnante Evie e il giornalista Pete si trasferiscono in una nuova casa in un quartiere di provincia. Fanno amicizia con i vicini, il poliziotto Danny e l’insegnante di yoga ed influencer Becka. Quando Evie perde il figlio che portava in grembo, le due coppie si avvicinano di più, mentre sono costantemente osservate dal vicino Alan.

La coppia della porta accanto, quando va in onda?

Raidue ha deciso di mandare in onda la miniserie in due serate ravvicinate, ovvero mercoledì 5 e giovedì 6 giugno.

La coppia della porta accanto, la trama

Evie Greenwood (Eleanor Tomlinson), insegnante di scuola elementare, e il marito Pete Thomas (Alfred Enoch), giornalista, in attesa del loro primo figlio, decidono di trasferirsi in un quartiere residenziale fuori città, progettando di costruire una famiglia in tranquillità.

La vita della coppia si intreccia a quella dei vicini di casa, l’insegnante di yoga Becka (Jessica De Gouw) e l’agente di Polizia Danny Whitwell (Sam Heughan). I quattro diventano presto amici e iniziano a trascorrere insieme le giornate.

Quando Evie perde il figlio che porta in grembo, la coppia affronta un periodo molto difficile supportata dai nuovi amici. Ma questo legame comincia ad avere confini sfumati e vicini all’ossessione, fino a quando un tradimento farà crollare tutto e porterà a conseguenze inaspettate.

La coppia della porta accanto, il cast

Tutti e quattro i protagonisti della miniserie sono noti per altri ruoli in altre serie tv: Eleanor Tomlinson ha lavorato in Poldark, Alfred Enoch (oltre a essere state Dean nella saga di Harry Potter) è stato visto ne Le regole del delitto perfetto, Sam Heughan è tra i protagonisti di Outlander e Jessica De Gouw è stata vista in Arrow.

Eleanor Tomlinson è Evie Greenwood: insegnante e moglie di Pete;

insegnante e moglie di Pete; Alfred Enoch è Pete Thomas: giornalista e marito di Evie;

giornalista e marito di Evie; Jessica De Gouw è Becka Whitwell: insegnante di yoga e moglie di Danny;

insegnante di yoga e moglie di Danny; Sam Heughan è Danny Whitwell: agente di Polizia e marito di Becka;

agente di Polizia e marito di Becka; Hugh Dennis è Alan Richardson: contabile e inquietante vicino dei protagonisti;

contabile e inquietante vicino dei protagonisti; Kate Robbins è Jean Richardson: moglie di Alan;

moglie di Alan; Deirdre Mullins è Lena: madre single del figlio di Danny;

madre single del figlio di Danny; Joel Morris è Gary Hudson: amico e collega di Danny;

amico e collega di Danny; Ioanna Kimbook è Sophie Foxton: collega di Pete;

collega di Pete; Janine Duvitski è Gloria: vicina eccentrica dei protagonisti;

vicina eccentrica dei protagonisti; Katie Clarkson-Hill è Rachel: sorella di Evie.

La serie è stata scritta da David Allison (Bedlam) e diretta da Dries Vos. A produrre Eagle Eye Drama ed Happy Duck Films.

La coppia della porta accanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue ne manda in onda tre per volta per due prime serate, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno.

La coppia della porta accanto, dov’è stato girato?

Le location della miniserie sono nel Regno Unito, a Leeds e a Baildon, e in Belgio. Le riprese son state effettuate nella primavera del 2023.

La coppia della porta accanto su RaiPlay

Oltre alla messa in onda su Raidue, è possibile vedere La coppia della porta accanto su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.