Italia-Portogallo, Finale Europeo Under 17: dove vedere in diretta tv la partita

Oggi, una nazionale azzurra avrà la possibilità di laurearsi Campione d’Europa. Stiamo parlando dell’Italia Under 17 allenata da Massimiliano Favo che è riuscita a raggiungere la finale del UEFA European Under-17 Championship 2024, il campionato europeo iniziato lo scorso 20 maggio a Cipro e che giungerà al termine, ovviamente, con la finale che si giocherà alle ore 19:30 al Limassol Stadium di Cipro.

Nella fase a gironi, l’Italia si è piazzata al primo posto nel Gruppo C, davanti alla Polonia seconda classificata, Svezia e Slovacchia, grazie a tre vittorie su tre partite. Nella fase ad eliminazione diretta, invece, gli azzurrini hanno eliminato ai quarti di finale l’Inghilterra (dopo i calci di rigore) e la Danimarca alle semifinali, vincendo con il risultato di 1-0.

Per l’Italia Under 17, si tratta della quarta finale in un campionato europeo. Gli azzurrini, però, non sono mai riusciti fino ad ora a vincere il titolo. Nel 2013, l’Italia perse ai rigori contro la Russia mentre nel 2018 e nel 2019, gli azzurrini persero in entrambe le occasioni contro i Paesi Bassi.

L’unico precedente in un campionato europeo tra Italia e Portogallo è a favore degli azzurri.

Nella nazionale Under 17, spicca sicuramente l’attaccante del Milan Francesco Camarda che, con le sue due presenze in maglia rossonera nel campionato terminato da poco, è diventato il calciatore più giovane in assoluto ad aver debuttato in Serie A. In questo campionato europeo, Camarda ha segnato due gol così come il romanista Federico Coletta e il suo compagno di squadra rossonero Mattia Liberali.

Italia-Portogallo, under 17 finale: dove vederla in tv

La finale del campionato europeo Under 17 tra Italia e Portogallo andrà in onda su Rai 2, a partire dalle ore 19:30 (il collegamento avrà inizio alle ore 19:20). Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Giacomo Capuano con il commento tecnico di Ubaldo Righetti.