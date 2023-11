Liberi tutti chiude per sempre

Chiude, in anticipo, per bassi ascolti, ‘Liberi tutti’, l’esperimento di Rai2 sulle escape room condotto da Bianca Guaccero con Beppe Iodice ed i Gemelli di Guidonia. Un comunicato stampa, diffuso dalla Rai, di fatto, mette la parola fine allo show del lunedì sera della seconda rete Rai. Si legge:

“Il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production, si ferma alla terza puntata. Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. “Liberi tutti!” è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli”.

Ieri sera, il terzo appuntamento di ‘Liberi tutti’, con ospiti Giulia Salemi, Stefania Orlando, Gianluca Fubelli (Scintilla), Gianluca Impastato, Giovanni Cacioppo e Vincenzo Comunale ha conquistato appena 442.000 spettatori per il 2,5% di share. Un risultato al di sotto di ogni aspettativa per concedere un’ennesima (forse vana) possibilità.

Sul “giorno fortemente competitivo del giorno di messa in onda” dovrebbe aprirsi un capitolo a parte. Collocazione completamente sbagliata o semplicemente il format non è riuscito, nell’ardua impresa, di intercettare i gusti del pubblico? Al lunedì, per tre settimane, ‘Liberi tutti’ si è scontrata con la fiction di Rai1, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ il ‘Grande Fratello’ di Canale 5, ‘Quarta Repubblica’ di Rete 4 e ‘Gialappashow’ di Tv8. Serata troppa affollata per lasciare spazio alla sperimentazione?