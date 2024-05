Paul riceve la visita per l’estate dei tre nipoti, che non ha mai frequentato. Sia per lui che per loro l’estate in Provenza riserverà sorprese

Un’estate in Provenza: trama, finale e cast del film francese in onda su Rai 2

Una vacanza con un nonno un po’ burbero, in campagna, alle prese con attività insolite per tre fratelli abituati a tutt’altra vita: è la premessa di Un’estate in Provenza, il film in onda questa sera, martedì 14 maggio 2024, alle 21:20, su Raidue. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Un’estate in Provenza, la trama

I fratelli Léa (Chloé Jouannet), Adrien (Hugo Dessioux) e Théo (Lukas Pelissier), nato sordo, vanno a passare le vacanze estive in Provenza, nella fattoria del nonno Paul (Jean Reno), che non hanno mai incontrato a causa di una rottura con la loro madre, figlia di Paul.

La nonna Irene (Anna Galiena) non ha avvisato il marito, che accoglie i tre bambini nel distacco assoluto. Per i tre fratelli la vacanza dai nonni è u nobbligo, perché il padre dei ragazzi, poco prima della partenza, gli ha detto di voler divorziare dalla loro madre, trasferitasi a Montréal per uno stage di specializzazione.

Per Léa, Adrien e Théo abituarsi alla vita di campagna non è facile: l’unica compagnia che li distrae sembra essere il cane Goa. Con il passare del tempo, però, i tre si ambientano: nonno Paul accetta di installare il wi-fi e Adrien lo aiuta tramite i social network a riallacciare i rapporti con i suoi amici di una volta.

Lea, intanto, prende una cotta per Tiago (Tom Leeb), giovane ambulante; Adrien è attratto da Magali (Aure Atika), la venditrice di gelati, di ben venti anni più grande di lui; Théo prende molta confidenza con il nonno, nonostante egli non conosca la lingua dei segni francese.

Quando Lea fugge in Camargue con Tiago, che spaccia droga, Paul raggiunge la coppia su una spiaggia a bordo della sua moto, minaccia Tiago a colpi di fucile e lo induce a fuggire dalla Francia.Quindi soccorre Léa, intossicata dalle anfetamine, e la riporta a casa.

Un’estate in Provenza, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Le vacanze giungono al termine e i ragazzi si preparano al ritorno a Parigi. Prima della partenza, il nonno dice a Théo che quella è stata la più bella estate della sua vita. Infine Paul incontra la figlia, che è venuta a prendere i ragazzi: grazie proprio a Théo i due riprendono a parlarsi.

Un’estate in Provenza, cast

Chloé Jouannet è Léa;

Hugo Dessioux è Adrien;

Lukas Pelissier è Théo;

Jean Reno è Paul;

Anna Galiena è Irene;

Tom Leeb è Tiago;

Aure Atika è Magali.

Un’estate in Provenza, dov’è stato girato?

Il film è stato girato nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra e nel Comune di Noves. Le riprese sono durante nove settimane.

Un’estate in Provenza su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Un’estate in Provenza su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film è già disponibile sulla piattaforma, a questo link.