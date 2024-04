Delitti in Paradiso 13 è pronto a sbarcare su Raidue a poche settimane di distanza dalla messa in onda originale, avvenuta nell’inverno 2024 sulla Bbc One. La serie tv è uno dei pilastri del canale britannico: in onda dal 2011, nel corso delle stagioni sono cambiati protagonisti e vari personaggi del cast, ma al centro è rimasta l’ambientazione dell’immaginaria isola di Saint Marie, dove avvengono i casi su cui indaga il cast. A questo proposito, la stagione 13 (che tra l’altro segna il traguardo del centesimo episodio) è l ultima per Ralf Little, interprete del protagonista ispettore Neville Parker. Nuovi episodi da non perdere, dunque: per saperne di più proseguite nella lettura!

Delitti in Paradiso 13, puntate

Prima puntata, 3 aprile 2024

“Il ricatto”

Centesimo episodio della serie. Durante un pranzo allo Yachting Club, il commissario Patterson viene colpito da un proiettile sparatogli alle spalle. Vengono ritrovati alcuni messaggi di ricatto, ma Neville trova altri interessanti indizi.

Quando va in onda Delitti in Paradiso 13?

La tredicesima stagione della serie tv va in onda a partire da mercoledì 3 aprile 2024, alle 21:20, su Raidue. Va in onda un episodio in prima tv a settimana, seguito dagli episodi in replica della dodicesima stagione.

Delitti in Paradiso 13, la trama

Nel corso della stagione l’ispettore Parker (Little), protagonista dalla nona stagione, è impegnato nella risoluzione di casi complicati. Nel corso delle puntate è alle prese con misteriosi omicidi: la morte di un’anziana donna pugnalata con un ferro da calza, uno chef avvelenato con la linfa di una pianta e un assassinio in ascensore.

L’intuito infallibile e grandi capacità investigative aiutano Parker, come sempre, a trovare i responsabili dei crimini commessi, mentre sul piano personale e sentimentale, dopo la grande delusione d’amore subita, Neville decide di rimettersi in gioco: dal passato riaffiora non solo un’antica passione, ma anche una segreta ammiratrice, fan del suo blog.

Delitti in Paradiso 13, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 55 minuti. Raidue li manda in onda uno a settimana, per otto prime serate. Il finale di stagione va in onda il 22 maggio.

Delitti in Paradiso 13, il cast

Il cast vede la conferma dei personaggi già visti nella dodicesima stagione: per Ralf Little e Joséphine Jobert questa è l’ultima stagione in cui interpretano i loro personaggi, ovvero l’ispettore Parker e la detective sergente Florence Cassell, che torna nella serie dopo un anno di pausa.

Ralf Little è l’ispettore Neville Parker : dopo la diffidenza iniziale ha ormai preso confidenza con la vita sull’isola;

: dopo la diffidenza iniziale ha ormai preso confidenza con la vita sull’isola; Joséphine Jobert è la detective sergente Florence Cassell , che torna a Saint Marie dopo la morte del fidanzato e inizia una relazione con Neville;

, che torna a Saint Marie dopo la morte del fidanzato e inizia una relazione con Neville; Shatonl Jackson è Naomi Thomas , sergente sempre carica di entusiasmo per il suo lavoro;

, sergente sempre carica di entusiasmo per il suo lavoro; Tahjy Miles è l’agente Marlon Price , entrato in polizia grazie a un programma di recupero dell’isola di Saint Marie;

, entrato in polizia grazie a un programma di recupero dell’isola di Saint Marie; Don Warrington è il commissario Sewlyn Patterson , presente fin dalla prima stagione;

, presente fin dalla prima stagione; Elizabeth Bourgine è Catherine Bordey , proprietaria del bar dove si ritrovano i protagonisti;

, proprietaria del bar dove si ritrovano i protagonisti; Ginny Holder è l’agente Darlene Curtis , infermiere che decide di diventare agente;

, infermiere che decide di diventare agente; Sara Martins è Camille Bordey, ex investigatrice, ora sergente detective al distretto di Honoré;

ex investigatrice, ora sergente detective al distretto di Honoré; Danny John-Jules è Dwayne Myers, membro più anziano della Polizia di Honoré, torna con l’obiettivo di riconquistare Darlene;

Delitti in Paradiso 13, dove è stato girato?

Fin dalla sua prima stagione la serie è stata girata a Guadalupa, isola dell’arcipelago delle Antile Francesi, che è diventata l’immaginaria Saint Marie.

Delitti in Paradiso 14 si farà?

Sì, nel 2023 la serie è stata rinnovata per altre due stagioni, proseguendo almeno fino al 2025 ed alla quattordicesima stagione, con alcuni speciali natalizi.

Delitti in Paradiso 13 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Delitti in Paradiso 13 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.