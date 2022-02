Può un giudice noto per il suo rigido rispetto della legge ritrovarsi a doverla infrangere da un giorno all’altro? Sì, se nei guai finisce suo figlio. E’ la premessa da cui parte Vostro Onore, la nuova serie tv pronta ad intrattenere il pubblico di Raiuno e che vedrà un protagonista molto apprezzato dal pubblico come Stefano Accorsi. Siete curiosi di sapere di più sul suo personaggio e sulla serie? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Vostro Onore, uscita

Vostro onore "Ha sempre creduto nella giustizia ma per salvare suo figlio non ha altra scelta: sacrificare se stesso."Stefano Accorsi in "Vostro onore", PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay Posted by Rai1 on Friday, February 11, 2022

La Rai ha deciso di affidare a questa nuova serie una delle sue serate più importanti, ovvero quella del lunedì. Vostro Onore, infatti, va in onda a partire da lunedì 28 febbraio 2022, subito dopo la conclusione della seconda stagione di Màkari.

Vostro Onore, la trama

La serie è ambientata a Milano. Qui vive il giudice Vittorio Pagani (Accorsi), noto per la sua integrità ed attenzione che mette in ogni caso. La sua carriera sembra essere destinata ad un nuovo salto in avanti: è infatti candidato a Presidente del Tribunale di Milano.

Nella vita privata, però, Vittorio è rimasto segnato dalla perdita dell’amata moglie, cosa che ha colpito anche loro figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli). La loro vita cambia quando Matteo investe il giovane esponente dei Silvia, una nota famiglia criminale.

Vittorio conosce molto bene i Silva: quando era Pm, ne aveva smantellato l’organizzazione criminale e fatto arrestare il capoclan. Anche per questo sa bene che, se Matteo dovesse costituirsi, i Silva non esiterebbero a vendicarsi. Il protagonista deve fare così quello che ha sempre evitato di fare e per cui si è sempre battuto: infrangere la legge.

Mentre le indagini della Polizia proseguono, Vittorio chiede aiuto ad un vecchio amico poliziotto per fare in modo che nessuno scopra la verità, passando da integerrimo giudice a violatore della legge, diviso tra le ragioni etiche e quelle del suo cuore.

Vostro Onore, il cast

A guidare il cast, come detto, c’è Stefano Accorsi, nella parte di Vittorio Pagani, il giudice protagonista della serie. Al suo fianco, Matteo Oscar Giuggioli (già visto in Un Passo dal Cielo e Buongiorno, Mamma), nei panni di Matteo.

Il resto del cast, invece, include anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

Vostro Onore, quante puntate sono?

In tutto, le puntate previste della serie tv sono otto, in onda due per volta ogni sera, per quattro settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 21 marzo.

Vostro Onore, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della serie c’è Alessandro Casale, mentre Lyda Patitucci è alla regia della seconda unità. A scrivere la serie, invece, sono Donatella Diamanti (Nero a metà), Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Mare Fuori), Gianluca Gloria e Mario Cristiani (La Squadra). La serie è co-prodotta da Rai Fiction con Indiana Productions.

Vostro Onore, il remake

Vostro Onore è tratto da una serie israeliana, Kvodo, andata in onda nel 2017 e creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. Da quella versione, tra il 2020 ed il 2021, il network via cavo americano Showtime ha mandato in onda il remake Your Honor, che vede nel ruolo del protagonista Bryan Cranston. Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Vostro Onore, dov’è stato girato?

Le location principali della serie tv sono state Milano e Roma. Il capoluogo lombardo è stato in particolare utilizzato per le riprese in esterna della serie. Il set è stato aperto a maggio 2021 e si è chiuso in autunno.

Vostro Onore, dove vederlo?

E’ possibile vedere Vostro Onore durante la messa in onda televisiva su Raiuno ed in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo è possibile vederlo in Guida Tv/Replay.