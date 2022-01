Ci sono nuovi casi in arrivo per il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè), che ha deciso di cambiare vita e che ora si ritrova nella sua terra d’origine tra indagini, assistenti improbabili ed un amore inaspettato. Màkari 2, seconda stagione della fortunata fiction tra giallo e commedia in onda su Raiuno, torna in onda a solo un anno di distanza dal suo debutto, con nuovi episodi, sempre tratti dalla saga letteraria di Gaetano Savatteri. Siete curiosi di saperne di più su quali saranno le nuove indagini di Saverio? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Màkari 2, quando esce?

Come detto, la seconda stagione di Màkari debutta su Raiuno a solo un anno di distanza dalla prima, cosa insolita per le fiction italiane, che solitamente impiegano un paio d’anno a tornare in onda. In questo caso, invece, non sarà così: Màkari 2 sarà trasmessa da lunedì 7 febbraio 2022.

Màkari 2, la trama

Saverio continua a vivere in Sicilia ed ad inseguire il suo sogno di affermarsi come scrittore. Ma il suo editore, Accursio Miragno (Maurizio Bologna) non è soddisfatto delle vendite e lo molla. Per Saverio è un duro colpo: a rincuorarlo, però, potrebbe essere il fatto che Suleima (Ester Pantano), da un anno a Milano, tornerà in pianta stabile in Sicilia, per seguire un nuovo progetto, “La città del sole”.

Il problema è che non torna da sola, ma con Teodoro Bettini (Andrea Bosca), il suo capo nonché uomo affascinante e carismatico. Saverio diventa subito geloso, e teme che Suleima, ora cresciuta rispetto al passato, possa decidere di allontanarsi da lui.

Al protagonista il compito, quindi, di fare di tutto per non perderla, ma anche di indagare su tre nuovi casi, accompagnato come sempre dal fidato Piccionello (Domenico Centamore), con cui si ritrova in situazioni alquanto strane ed ad avere a che fare con vari personaggi, sempre fonte utile per i suoi libri.

Màkari 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono tre (una in meno rispetto alla prima stagione), ciascuna della durata di cento minuti. Gli episodi, come detto, vanno in onda il lunedì sera: il finale di stagione, quindi, è previsto per il 21 febbraio.

Màkari 2, cast

Il cast principale della serie è lo stesso della prima stagione, formato da Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci. A loro, si aggiunge Andrea Bosca nel ruolo di Teodoro e numerosi altri attori che sono guest-star di puntata. Tra loro, da citare la presenza di Lorenzo Crespi e Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) nel secondo episodio e di Bruno Torrisi nel terzo.

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Ester Pantano: Suleima

Domenico Centamore: Peppe Piccionello

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: Vicequestore Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Andrea Bosca: Teodoro Bettini

Màkari 2, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa troviamo, per il secondo anno consecutivo, Michele Soavi. In sceneggiatura, invece, confermati Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Mola, a cui si aggiungono Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi (entrambe già al lavoro su I Delitti del Barlume). La serie è una produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti.

Màkari 2, dov’è stato girato?

La Sicilia resta protagonista delle location di Màkari. Innanzitutto la frazione di San Vito Lo Capo, Màkari appunto, ma anche Trapani e la sua provincia, la Valle dei Templi di Agrigento e la spiaggia di Mondello.

Màkari 2, i libri

Anche questa seconda stagione della serie è tratta dai libri di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). In tutto, sono tre romanzi ed otto racconti. Savatteri, giornalista e scrittore, ha iniziato a scrivere la saga da cui è tratta la serie otto anni fa, mentre l’ultimo romanzo pubblicato, “Il lusso della giovinezza”, risale al 2020.

Màkari 2, sigla

La sigla della serie, “Màkari”, è stata scritta (come tutte le canzoni originali della serie) da Ignazio Boschetto ed è cantata da Il Volo, di cui Boschetto fa parte.

Màkari 2, streaming

E’ possibile vedere Màkari 2 durante la messa in onda televisiva, ma anche in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo alla messa in onda si può vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare gli episodi della prima stagione.