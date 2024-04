Dopo il successo della terza stagione, andata in onda nei primi mesi del 2024, Raiuno ha deciso di riproporre al proprio pubblico gli episodi della prima stagione di Màkari, la serie tv prodotta da Palomar e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista Saverio Lamanna (Claudio Gioè). Andata in onda per la prima volta nel 2021, la serie tv è diventata un gradito appuntamento della rete ammiraglia Rai, tanto da guadagnarsi, appunto, anche delle repliche. Volete rinfrescarvi la memoria sulla prima stagione? Proseguite nella lettura!

Màkari prima stagione, le puntate

Prima puntata, 7 aprile 2024

“I colpevoli sono matti”

Tratto dai racconti “I colpevoli sono matti” ed “Il fatto viene dopo”. Saverio è appena giunto a Màkari, in Sicilia. Trasferitosi anni prima a Roma, Saverio torna a casa dopo un errore commesso sul lavorio che gli è giocato il posto di portavoce di un sottosegretario al Ministero dell’Interno, nonché la sua reputazione. A Màkari, dove ha una casa sul mare di famiglia disabitata da anni, Saverio dovrebbe leccarsi le ferite e voltare pagina, ma il destino ha in serbo altro per lui. La vicenda di un bambino morto in circostanze non del tutto chiare e di un uomo che ha perso il posto dopo trent’anni di duro lavoro riaccendono in lui l’intuizione e la curiosità che lo hanno sempre contraddistinto. Saverio inizia così a pensare al sogno che aveva di diventare scrittore. Indagando a modo suo (ed intromettendosi un po’ nel lavoro delle Forze dell’Ordine), Saverio ritrova la sua vocazione, sostenuto da Piccionello, il suo vecchio amico nonché la prima persona che rivede dopo tanto tempo, e da Suleima, donna di Firenze che sta lavorando come stagionale presso il ristorante di Marilù.

Màkari repliche, quando vanno in onda?

Le repliche della prima stagione della serie tv vanno in onda da domenica 7 aprile 2024, alle 21:25, su Raiuno.

Màkari prima stagione, la trama

Il giornalista Saverio Lamanna torna nella sua terra d’origine dopo che un passo falso gli fa perdere il prestigioso lavoro di portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno a Roma. In Sicilia, appesantito dalla disfatta, cerca di fare pace con il proprio passato ed il suo territorio natale, riscoprendosi come scrittore. Una scrittore con il pallino delle indagini, tanto da diventare estremamente curioso e da ficcare il naso nei vari casi che gli si proporranno.

Nel corso delle puntate si forma un vero e proprio trio composto, oltre che dal protagonista, anche da Suleima (Ester Pantano), studentessa di Architettura che lavora come cameriera nel ristorante di Marilù (Antonella Attili) e di cui Saverio si innamora e Piccionello (Domenico Centamore), amico di Saverio, di cui diventa la spalla comica.

Màkari prima stagione, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono quattro, ciascuna della durata di cento minuti, in onda la domenica sera per altrettante settimane. La replica del finale di stagione va in onda il 28 aprile.

Màkari, cast

© Floriana Di Carlo

Il cast principale della serie è formato da Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci.

Claudio Gioè è Saverio Lamanna. Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita. A Màkari Saverio ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un suo nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima.

Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita. A Màkari Saverio ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un suo nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima. Ester Pantano è Suleima Lynch. Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura che sta facendo un lavoro stagionale di cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono una bellissima estate d’amore.

Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura che sta facendo un lavoro stagionale di cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono una bellissima estate d’amore. Domenico Centamore è Peppe Piccionello. È la vera colonna di Màkari, con i suoi perenni infradito, i pantaloni corti e le magliette strambe. Immutabile, eppure sempre nuovo. Antico e al contempo modernissimo. Portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio. La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di “rinascita” del nostro Lamanna a Màkari non meno dell’amore di Suleima.

È la vera colonna di Màkari, con i suoi perenni infradito, i pantaloni corti e le magliette strambe. Immutabile, eppure sempre nuovo. Antico e al contempo modernissimo. Portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio. La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di “rinascita” del nostro Lamanna a Màkari non meno dell’amore di Suleima. Antonella Attili è Marilù. Ha aperto il suo albergo‐ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Beh, il destino le ha dato ragione e ora Marilù a Màkari è come un’istituzione. Conosce Saverio da sempre e, siccome conosce bene i suoi difetti, è spesso pungente con lui. Ma gli vuole bene, è una vera amica e nei momenti giusti sa consigliarlo e stargli vicino.

Ha aperto il suo albergo‐ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Beh, il destino le ha dato ragione e ora Marilù a Màkari è come un’istituzione. Conosce Saverio da sempre e, siccome conosce bene i suoi difetti, è spesso pungente con lui. Ma gli vuole bene, è una vera amica e nei momenti giusti sa consigliarlo e stargli vicino. Filippo Luna è il Vicequestore Randone. Non sarà un supereroe, ma Randone è comunque un bravo sbirro, benché talora pecchi qua e là di un pizzico di superficialità e semplicismo. Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine, e la sua ostinazione a fare il detective per caso ha spesso e volentieri irritato il poliziotto. Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile.

Non sarà un supereroe, ma Randone è comunque un bravo sbirro, benché talora pecchi qua e là di un pizzico di superficialità e semplicismo. Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine, e la sua ostinazione a fare il detective per caso ha spesso e volentieri irritato il poliziotto. Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile. Tuccio Musumeci è il padre di Saverio. È molto premuroso e sempre preoccupato per il figlio e anche Saverio gli vuole molto bene. Fra loro c’è complicità, affetto, intesa, eppure nel loro rapporto c’è anche qualcosa che in fondo li divide, che gli impedisce di capirsi fino in fondo; come una distanza, un vuoto. Un vuoto che si è aperto fra loro soprattutto dal giorno in cui è morta la madre di Saverio. Ma in ogni modo padre e figlio si conoscono come nessuno, sanno come prendersi e alla fine trovano sempre il modo di superare l’aporia che si frappone fra loro.

Màkari prima stagione, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa troviamo Michele Soavi. In sceneggiatura, invece, ci sono Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Mola. La serie è una produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti.

Màkari, dov’è stato girato?

La Sicilia è protagonista delle location di Màkari. Innanzitutto la frazione di San Vito Lo Capo, Màkari appunto, ma anche Trapani e la sua provincia.

Màkari, i libri

La serie è tratta dai libri di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). In tutto, sono tre romanzi ed undici racconti. Savatteri, giornalista e scrittore, ha iniziato a scrivere la saga da cui è tratta la serie dieci anni fa: l’ultimo racconto, “Le stelle non vogliono saperne”, risale al 2023.

Màkari, sigla

La sigla della serie, “Màkari”, è stata scritta (come tutte le canzoni originali della serie) da Ignazio Boschetto ed è cantata da Il Volo, di cui Boschetto fa parte.

Màkari su RaiPlay

Essendo in replica, è già possibile vedere Màkari oltre che durante la messa in onda televisiva anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare anche gli episodi della seconda e terza stagione.