Se fuori è ancora inverno, su Rai 1 comincia già l’estate, grazie a Màkari 3, terza stagione della serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio) e che ci portano nei splendidi luoghi che solo la Sicilia ci può offrire, cornice di intricati casi ma, in questa stagione, anche di momenti spensierati e di commedia sentimentale. Pronti a partire? Proseguite nella lettura!

Màkari 3, quando esce?

La terza stagione di Màkari va in onda a cominciare da domenica 18 febbraio 2024, due anni dopo la messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione. RaiPlay ha pubblicato la prima puntata in anteprima da venerdì 16 febbraio.

Màkari 3, cast

Il cast principale della serie è lo stesso delle prime due stagioni, ovvero Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci. In questa stagione si aggiungono Serena Iansiti, Eugenio Franceschini ed Eurydice El-Etr; Ninni Bruschetta è invece guest-star del terzo episodio. Esce di scena, invece, Andrea Bosca (il cui personaggio era stato ucciso nella seconda stagione)

Claudio Gioè è Saverio Lamanna: Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma, a causa di un banale incidente, improvvisamente perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori a Màkari.

Ester Pantano è Suleima Lynch: dopo un periodo di lavoro a Milano e alcuni mesi in cui è stata fra i protagonisti della comunità di talenti della "Città del sole", Suleima – anche per trovare una stabilità nel rapporto con Saverio – decide di rimanere a Màkari, dove comincia a lavorare come architetta. Ma chissà se questo le può davvero bastare. La verità è che Suleima sta crescendo, sta scoprendo sé stessa e non è più solo quella ragazza ironica e leggiadra incontrata in quella prima estate.

Domenico Centamore è Peppe Piccionello: L'amicizia di Piccionello, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di "rinascita" di Saverio a Màkari, almeno quanto l'amore di Suleima. Per lui, in questa stagione, ci sarà anche l'amore.

Antonella Attili è Marilù: Ha aperto il suo albergo‐ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Conosce Saverio da sempre e, poiché conosce bene i suoi difetti, è spesso pungente con lui. Proprio Saverio l'aiuta in un momento difficile.

Filippo Luna è il Vicequestore Randone: malgrado i continui battibecchi, lui e Saverio sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile.

Tuccio Musumeci è il padre di Saverio: padre e figlio si conoscono come nessuno, sanno come prendersi e alla fine trovano sempre il modo di superare l'aporia che si frappone tra loro.

Serena Iansiti è Michela Pacino: bellissima insegnante del liceo Calpurnio Siculo, è un'appassionata lettrice dei libri di Saverio, tanto da organizzare, all'interno della propria scuola, un corso sul romanzo poliziesco tenuto da Lamanna.

Eugenio Franceschini è Giulio Battistini: giulio è un giovane e affascinante artista, già decisamente affermato e con un luminoso avvenire davanti a sé, ed è il più caro amico di Suleima. I due, però, non erano solo compagni d'università: Suleima e Giulio, infatti, hanno condiviso anni importantissimi.

Màkari 3, cast 1a puntata

Roberta Procida è Serena;

Francesca Turrini è Marina Tadde;

Enrica Pintore è Antonia;

Giorgio Borghetti è Gaspare.

Màkari 3, la trama

Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”).

Saverio non sarà, però, messo alla prova soltanto da questi delitti. Mai come adesso, infatti, Saverio e Suleima scopriranno che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze.

Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive, Peppe Piccionello, da vera Cassandra, sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Ma riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?

Màkari 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza stagione sono quattro (una in più rispetto alla seconda stagione), ciascuna della durata di cento minuti, in onda la domenica sera: l’ultima puntata va in onda il 10 marzo.

Màkari 3, regista e sceneggiatori

Dopo Michele Soavi, che ha diretto le prime due stagioni, dietro la macchina da presa troviamo Monica Vullo e Riccardo Mosca. “Quella che abbiamo scelto di inquadrare”, hanno detto, “è una terra piena di forza ed energia e crediamo di aver trasmesso queste caratteristiche alla nostra serie: Màkari comunica forza a chi la guarda”.

In sceneggiatura, invece, confermati Leonardo Marini (autore anche del soggetto di serie), Attilio Caselli e Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi (entrambe già al lavoro su I Delitti del Barlume) ed Attilio Caselli.

La serie è una produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti, con il contributo dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Sicilia Film Commission.

Màkari 3, dov’è stato girato?

La Sicilia resta ovviamente protagonista delle location di Màkari. Tra le location della terza stagione, oltre alla stessa Màkari, anche Mazara del Vallo, Favignana, Gibellina e Scopello.

Màkari 3, i libri

La serie tv è tratta dai libri di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). In tutto, sono tre romanzi ed undici racconti. Savatteri, giornalista e scrittore, ha iniziato a scrivere la saga da cui è tratta la serie otto anni fa, mentre l’ultimo racconto pubblicato, “Le stelle non vogliono saperne”, risale al 2023.

Màkari 3, sigla

La sigla della serie, “Màkari”, è stata scritta (come tutte le canzoni originali della serie) da Ignazio Boschetto ed è cantata da Il Volo, di cui Boschetto fa parte.

Màkari 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa inonda su Raiuno,è possibile vedere Màkari 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare le due stagioni precedenti.