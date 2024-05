In ricordo di Franco Di Mare, venuto a mancare all’età di 68 anni, questa sera, venerdì 17 maggio 2024, Raidue cambia il proprio palinsesto e propone, alle 21:20, il film-tv L’angelo di Sarajevo. Trasmesso per la prima volta in due puntate nel 2015, il film-tv è tratto dal libro “Non chiedere perché” (Rizzoli), scritto dallo stesso Di Mare, in cui racconta il percorso che l’ha portato all’adozione della figlia Stella.

Il film-tv è prodotto da Rai Fiction e Picomedia, in collaborazione con Iblafilm, con il soggetto di Giuseppe Fiorello (anche interprete del protagonista), che l’ha scritto con Andrea Porporati e Monica Zapelli, mentre la sceneggiatura, che vede la collaborazione dell’attore, è di Enzo Monteleone, anche alla regia.

L’Angelo di Sarajevo, la trama

L'angelo di Sarajevo Guarda le altre 34 fotografie → Luglio 1992. Con la ferita di un matrimonio che sta fallendo, Marco De Luca (Fiorello), giornalista televisivo di successo, viene inviato a Sarajevo per raccontare l’orrore della guerra che si sta consumando. Laggiù incontrerà qualcuno che gli cambierà completamente la vita: Malina (Iva Nikolić), una bambina orfana di dieci mesi.

Quando, durante un servizio sull’orfanotrofio bombardato, Marco trova quella bambina, sente nascere dentro di sé un desiderio di paternità mai provato. Con un gesto irrazionale il giornalista decide di salvare Malina e portarla in Italia.

Le difficoltà, naturalmente, non mancheranno: la situazione della città sotto assedio, il pericolo di un micidiale cecchino, gli ostacoli dell’ambiguo colonnello Babic e l’insicurezza di riuscire a fare il padre. Marco andrà comunque avanti coinvolgendo nella sua crociata personale l’amico cameraman Romano (Luca Angeletti), il driver Kemal (Radoje Čupić) e la giornalista responsabile dell’Eurovisione Karen (Thekla Reuten) trovando una validissima collaborazione anche nell’istituzione umanitaria di Maria Teresa Giovannelli (Emanuela Grimalda). Sfidando ogni pericolo, Marco andrà alla ricerca dei genitori di Malina avventurandosi in un viaggio doloroso verso il villaggio di Visegrad, dove insieme a Romano e a Kemal saranno testimoni delle barbarie perpetrate dalle milizie.

L’Angelo di Sarajevo, storia vera

Il film-tv, seppur con gli accorgimenti narrativi del caso, racconta la storia vera di Franco Di Mare, descritta nel suo libro “Non chiedere perché”: mentre era inviato a Sarajevo, durante la guerra in Jugoslavia, ha deciso di adottare piccola Stella, nata in Bosnia, insieme alla compagna di allora, Alessandra.

L’Angelo di Sarajevo, cast

Giuseppe Fiorello è Marco De Luca;

è Marco De Luca; Luca Angeletti è Romano Ferzetti;

è Romano Ferzetti; Emanuela Grimalda è Maria Teresa Giovannelli;

è Maria Teresa Giovannelli; Thekla Reuten è Karen;

è Karen; Radoje Čupić è Kemal;

è Kemal; Iva Nikolić è Malina;

è Malina; Adnan Hasković è il colonnello Babić;

è il colonnello Babić; Bruno Armando è Franco Rosati;

è Franco Rosati; Jelena Gavrilović è Ajsa;

è Ajsa; Draginja Voganjac è Jovanka, la direttrice dell’orfanotrofio.

L’Angelo di Sarajevo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere L’Angelo di Sarajevo su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film-tv è già disponibile: a questo link la pagina ufficiale.