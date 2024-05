Al Marché du Film di Cannes sono state presentate in anteprima assoluta le prime immagini di Giacomo Leopardi – Vita e amori del poeta, miniserie evento in onda nella prossima stagione su Raiuno e su RaiPlay. La presentazione è avvenuta alla presenza del regista Sergio Rubini.

La fiction racconta la vicenda umana e storica del grande poeta, non solo letterato ma anche filosofo, pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi. Protagonista, nei panni di Giacomo Leopardi, Leonardo Maltese (“Rapito” e “Il Signore delle Formiche”, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023).

Nel cast anche Alessio Boni, nel ruolo dell’austero padre, il Conte Monaldo Leopardi; Valentina Cervi, nei panni della madre Adelaide Antici; Cristiano Caccamo, nelle vesti dell’amico di una vita Antonio Ranieri; Alessandro Preziosi, nel ruolo di Don Carmine, attraverso cui scorre il racconto dell’intera storia; Fausto Russo Alesi, nella parte del mentore Pietro Giordani e Giusy Buscemi ad interpretare l’amatissima Fanny Targioni Tozzetti, emblema dell’amore irraggiungibile, magnificato nei suoi versi eterni.

Coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, la miniserie vanta riprese nei luoghi reali delle vicende e in particolare nella terra natia del grande poeta e letterato, grazie alla collaborazione con Marche Film Commission: da Recanati con la Piazza Sabato del villaggio e con la chiesa di Santa Maria di Montemorello, nota per essere stata la parrocchia della famiglia Leopardi, alla splendida Piazza della Repubblica a Treia (MC) fino al celebre “colle” che gli ispirò “L’Infinito”.