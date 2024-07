Con il via delle repliche della seconda stagione, Mina Settembre 3 sembra essere sempre più vicino: cosa sappiamo sulla messa in onda dei nuovi episodi

La domanda è semplice e diretta: quando inizia Mina Settembre 3? E la risposta è altrettanto veloce: non prima del 2025. Almeno secondo le indiscrezioni: la Rai non ha ancora rilasciato date di uscita ufficiali, ma quel che è certo è che la prossima stagione televisiva sarà anche all’insegna del personaggio dell’assistenza sociale napoletana interpretata da Serena Rossi.

Mentre Raiuno torna a proporre la seconda stagione, in onda da questa sera, lunedì 8 luglio 2024, i fan della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che ha saputo mescolare sapientemente dramedy, sentimento e temi sociali sono in cerca delle prime anticipazioni. E noi siamo qui per darle, ma attenzione agli spoiler.

Mina Settembre 3: sceglierà Domenico o Claudio?

La prima riguarda il triangolo amoroso che vede la protagonista affiancata dal ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) e dal suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti). Gli sceneggiatori, già alla fine della prima stagione, avevano promesso che questo ménage à trois non sarebbe durato a lungo.

Ecco che, quindi, in Mina Settembre 3 la protagonista farà una scelta e deciderà di stare con Domenico, lasciando definitivamente Claudio che, nel corso della seconda stagione, sembrava avere ancora qualche possibilità. Conseguenza di questa scelta dovrebbe essere l’uscita di scena del personaggio di Giorgio Pasotti.

Mina Settembre 3: che fine fa Olga?

Altro addio dovrebbe essere quello di Olga (Marina Confalone), madre di Mina. Nella seconda stagione la donna ha finto una lunga vacanza, ma si era scoperto che in realtà si era fatta ricoverare perché affetta da una malattia che non aveva voluto rivelare alla figlia. Motivo per cui aveva chiamato a Napoli la sorella Rosa (Marisa Laurito).

Nella terza stagione, il personaggio di Olga non dovrebbe essere più presente: Mina farà a meno quindi delle battute al vetriolo della madre, proprio mentre lei stessa dovrebbe affrontare la sfida della maternità. Rosa, invece, rimarrà a Napoli, sempre pronta a dare una mano alla nipote.

Mina Settembre 3: la protagonista diventa mamma?

Abbiamo fatto cenno alla maternità della protagonista: nel finale della seconda stagione la piccola Viola (Ludovica Nasti), che ha sempre vissuto in casa-famiglia, chiede a Mina di adottarla, avendo trovato in lei l’unica persona capace di capirla e di dimostrarle affetto. La terza stagione dovrebbe partire proprio da quest’altra decisione di Mina che, adottando Viola, entra nel mondo della maternità.

Mina Settembre 3: più spazio ai giovani

Infine, la terza stagione sarà più rivolta al mondo dei giovani e delle problematiche a loro legate, soprattutto dopo la pandemia. Fenomeni di cui spesso sentiamo parlare e che vedono gli adolescenti in cerca di aiuto e sostegno. Già la seconda stagione, d’altra parte, aveva visto la protagonista avvicinarsi ai più giovani, entrando nelle classi di un liceo. Sul fronte del cast, da segnalare gli ingressi di Luca Ward e di Chiara Russo.