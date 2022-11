“Un passo per volta. Prima vediamo di cavarcela con questa”: con queste parole, a fine settembre scorso, Serena Rossi aveva parlato a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito di Mina Settembre 3, ma ad oggi possiamo essere abbastanza certi che la terza stagione si farà.

Il percorso è sempre quello: dalla Rai non è ancora giunto nessun ok a nuovi episodi della serie ambientata a Napoli e con protagonista l’assistente sociale interpretata proprio da Rossi, ma i numeri ottenuti della seconda stagione sono abbastanza esplicativi del fatto che Raiuno non può già rinunciare ad una serie come questa

Mina settembre Le indagini del cuore di Serena Rossi sono perfette per Raiuno: la recensione di Mina Settembre 2 Nelle sue prime cinque serate di messa in onda (su un totale di sei), Mina Settembre 2 ha raccolto una media di 4,6 milioni di telespettatori (share del 26,1%), confermandosi -nella sua collocazione domenicale, la stessa della prima stagione- il programma più visto della serata.

Ma terza stagione avrebbe senso o Mina Settembre si deve concludere? Va ricordato che la serie, diretta da Tiziana Aristarco, è tratta dalla saga di romanzi di Maurizio De Giovanni. La prima stagione aveva preso spunto da “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre” (editi da Sellerio), ma De Giovanni ha scritto ad oggi altri tre romanzi: “Dodici rose a Settembre”, “Troppo freddo a Settembre” ed “Una sirena a Settembre”, che potrebbero servire da spunto per la terza stagione.

Va anche detto, però, che gli sceneggiatori si sono presi molte libertà rispetto ai libri, raccontando casi e costruendo dinamiche tra personaggi non presenti nella loro versione cartacea. Mina Settembre 3, quindi, avrebbe più di uno spunto per proseguire il racconto che si conclude con la dodicesima puntata della seconda stagione.

Ci sono sì le tematiche sociali, che negli ultimi episodi sono stati ancora più presenti, con particolare riferimento anche alle nuove generazioni (l’introduzione di una linea narrativa legata ad un corso di educazione sessuale e sentimentale ha permesso di parlare di fat shaming e di disforia di genere), ma c’è anche la linea sentimentale, che nella seconda stagione ha visto Mina provare e poi rinunciare alla sua storia con il marito Claudio (Giorgio Pasotti), per poi capire i suoi sentimenti verso Mimmo (Giuseppe Zeno). In mezzo, le vicende tra commedia e famiglia delle persone che la circondano, in primis le amiche Titti (Valentina D’Agostino) ed Irene (Christiane Filangieri).

Mina Settembre, insomma, sembra avere ancora molto da dire. Ma quando potrebbe andare in onda Mina Settembre 3? Considerato che gli sceneggiatori potrebbero già avere le idee molto chiare sulle storyline da raccontare nei nuovi episodi, resta da valutare la disponibilità a tornare sul set del cast fisso. Tra la prima e la seconda stagione è passato un anno e mezzo: Mina Settembre 3 potrebbe quindi andare in onda nei primi mesi del 2024.