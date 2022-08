Nuove “indagini”, nuove persone da aiutare ma soprattutto nuove vicissitudini sentimentali e familiari per Serena Rossi, o meglio per Mina Settembre 2, seconda stagione della fortunata fiction di Raiuno liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista l’assistente sociale di Napoli. Nei nuovi episodi la protagonista dovrà vedersela con degli studenti, con una zia e con una decisione legata al cuore… Curiosi? Proseguite nella lettura!

Mina Settembre 2, quando inizia?

Raiuno ha deciso di affidare alla seconda stagione della fiction nuovamente la serata della domenica: Mina Settembre 2 dovrebbe iniziare quindi domenica 25 settembre 2022, diventando di fatto una delle prime fiction della nuova stagione Rai. Non è da escludere, però, uno slittamento della data di inizio: il 25 settembre si tengono le elezioni politiche, e la Rai potrebbe decidere di dedicare al voto degli spazi già in prima serata su Raiuno, o lasciare la serata libera da prime tv per eventuali speciali da mandare in onda.

Mina Settembre 2, anticipazioni trama

Alla fine della precedente stagione Mina (Rossi) ha scoperto che la sua migliore amica Irene (Christiane Filangieri) è stata l’amante di suo padre Vittorio (Ruben Rigillo) e che Gianluca (Francesco Di Napoli), il figlio di Irene, è suo fratello.

Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga (Marina Confalone), infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti).

L’arrivo della zia Rosa (Marisa Laurito), però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice. Sul fronte professionale, invece, Mina dovrà affrontare le curiosità di alcuni studenti a cui terrà un corso di educazione sessuale, mentre cercherà di essere sempre vicina alle persone e famiglie che segue con il suo lavoro.

Mina Settembre 2, cast

Serena Rossi, attrice napoletana che ha raggiunto il successo grazie all’interpretazione di Mia Martini nel film-tv “Io sono Mia”, ma vista anche in Un Posto al Sole, Squadra Mobile e La Sposa, resta al centro del cast della serie tv.

Al suo fianco, numerosi attori ed attrici che frequentano i set delle fiction italiane, come Giorgio Pasotti (Distretto di Polizia, Lea-Un nuovo giorno), Giuseppe Zeno (Luce dei tuoi occhi, Una famiglia perbene), Christiane Filangieri (Un Professore, Il Paradiso delle Signore), Davide Devenuto (Un Posto al Sole) e Francesco Di Napoli (Romulus). Da segnalare anche la presenza di Marina Confalone, attrice e regista, vincitrice di cinque David di Donatello.

Serena Rossi è Mina Settembre: la protagonista, un’assistente sociale che dopo aver scoperto il tradimento del marito torna a vivere dalla madre per cominciare una nuova vita:

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis: ex marito di Mina, magistrato che si pente di aver tradito la moglie e fa di tutto per riconquistarla;

Giuseppe Zeno è Domenico “Mimmo” Gambardella: nuovo ginecologo al lavoro nel Consultorio in cui lavora Mina, di cui si invaghisce, ricambiato;

Christiane Filangieri è Irene Pironti: avvocato e migliore amica di Mina; si scopre che ha avuto una relazione con il padre della protagonista, da cui ha avuto un figlio;

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone: amica di Mina ed Irene, titolare di un bar in cui si ritrovano spesso le tre amiche;

Marina Confalone è Olga: madre di Mina, su una sedia a rotelle anche se non ha nessuna patologia; spesso è critica nei confronti della figlia;

Nando Paone è Rudi Trapanese: portiere del Consultorio, invaghito di Rosaria (Rosalia Porcaro); si occupa di Diego, ragazzo italo-marocchino;

Rosalia Porcaro è Rosaria: ostetrica e collega di Mina, che lavora nello stesso Consultorio;

Michele Rosiello è Giordano: barman del bar di Titti, assunta dal fratello di lei per tenerla d’occhio, ma tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di un rapporto lavorativo;

Francesco Di Napoli è Gianluca: figlio di Irene, che si scopre essere nato dalla relazione di quest’ultima con il padre di Mina, di cui quindi è il fratello;

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre: padre di Mina e marito di Olga, morto tempo prima;

Primo Reggiani è Max: fidanzato di Titti, con cui è in crisi;

Massimo Wertmüller è il Generale: vicino di casa di Mina ed Olga;

Davide Devenuto è Paolo: marito di Irene. Nella realtà, l’attore è sposato con Serena Rossi: i due hanno un figlio, Diego.

Antonia Liskova è Giulia: un nuovo personaggio, una psicoterapeuta.

Mina Settembre 2, c’è Marisa Laurito

Nel cast della seconda stagione c’è anche Marisa Laurito, nuovo ingresso dei nuovi episodi nei panni di Rosa, zia della protagonista che irrompe a casa sua dopo che Olga decide di partire per un viaggio intorno al mondo. Per l’attrice napoletana, famosa soprattutto per alcuni programmi andati in onda tra gli anni Ottanta e Novanta (uno su tutti: Quelli della notte) è un ritorno in tv dopo anni in cui si era dedicata al teatro: nel 2020 è stata infatti nominata direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli.

Mina Settembre 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti, come la prima stagione. Raiuno li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale della seconda stagione, quindi, va in onda il 30 ottobre.

Mina Settembre 2, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della seconda stagione c’è Tiziana Aristarco, già regista della prima stagione. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante. La fiction è una coproduzione Rai Fiction–Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Mina Settembre, i libri

La serie tv di Mina Settembre è liberamente ispirata ai libri di Maurizio de Giovanni con protagonista l’assistente sociale di Napoli, editi da Einaudi. Il primo volume, “Un giorno di Settembre a Natale”, risale al 2013; l’ultimo, “Una sirena a Settembre”, al 2021. La fiction, però, non segue fedelmente gli eventi narrati dai libri, prendendosi alcune libertà ed ampliando così il racconto.

Mina Settembre 2, location

Dov’è stata girata Mina Settembre 2? Proprio come la prima stagione, le riprese si sono svolte a Napoli e dintorni. Le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.

Mina Settembre 2, sigla

La sigla della seconda stagione, sebbene non ancora confermata, dovrebbe essere la stessa della prima, ovvero il brano “Una notte a Napoli” dei Pink Martini (video in alto), brano usato anche nel film “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek e nel film brasiliano “Chega de Saudade”.

Mina Settembre 2, streaming su RaiPlay

È possibile vedere Mina Settembre 2, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, da cui è possibile rivedere anche la prima stagione.