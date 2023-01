L’avevamo lasciata davanti allo specchio nel bagno di un aereo, in quella trasformazione da giovane ragazza a donna che segnava l’avanzare del tempo e della sua storia. Ora, Alba Rohrwacher ha trovato colei che l’affiancherà ne L’Amica Geniale 4, le cui riprese sono tutt’ora in corso, come annunciato dalla Rai e della prima foto (che vedete in alto) diffusa.

Se la parte di Elena Greco (interpretata da Margherita Mazzucco nelle prime tre stagioni) sembrava scontato andasse a Rohrwacher, che della storia è stata voce narrante fin dal primo episodio, per avere conferma di chi avrebbe interpretato Lila Cerullo abbiamo dovuto aspettare un po’. Ora, però, abbiamo la conferma che Lila adulta avrà il volto di Irene Maiorino.

L'amica geniale Irene Maiorino sarà Lila adulta ne L'Amica Geniale 4? L'indiscrezione spoiler sui social Una notizia non sconvolgente, in realtà, dal momento che il nome dell’attrice napoletana è stato tra i primi ipotizzati per il ruolo fin dalla fine della terza stagione, poi rilanciato da un post spoiler pubblicato sui social (e poi rimosso) dall’azienda che si occupa delle parrucche della serie.

Ma non solo: oggi è arrivata anche la notizia che ad interpretare Nino Sarratore sarà Fabrizio Gifuni, da poco visto in Esterno Notte. Un ruolo, il suo, che chi ha letto i libri di Elena Ferrante (ma ormai anche chi ha visto la serie tv) sa essere uno dei più importanti tra tutti i personaggi secondari che circondano le due protagoniste.

L'amica geniale L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena Ferrante (il cui La Vita Bugiarda Degli Adulti ha debuttato ad inizio anno su Netflix) ha lavorato alla sceneggiatura anche di questa ultima stagione, insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, quest’ultimo (regista delle prime due stagioni) anche nei panni di produttore esecutivo.

Cambia, invece, la regia: dopo il già citato Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Luchetti, è la volta di Laura Bispuri, regista per il cinema di “Vergine giurata”, film del 2015 che aveva come protagonista proprio Alba Rohrwacher.

A produrre, Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Anche questa quarta stagione de L’Amica Geniale è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy e Wildside con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction ed HBO Entertainment; Fremantle è il distributore internazionale in associazione con Rai Com.