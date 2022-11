Il rapimento ed omicidio di Aldo Moro torna in tv, questa volta sotto forma di una vera e propria serie evento, tant’è che Raiuno ha deciso di mandarla in onda nel corso di una settimana. Esterno Notte è la nuova produzione Rai con Arte France, che vede il regista Marco Bellocchio tornare ad occuparsi di uno dei casi di cronaca più sconvolgenti del nostro Paese dopo “Buongiorno notte”. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Esterno Notte, quando in onda?

La serie tv debutta lunedì 14 novembre 2022, alle 21:25, su Raiuno. Come detto, le altre puntate vanno in onda nell’arco della stessa settimana, ovvero martedì 15 e giovedì 17 novembre, sempre alla stessa ora. Da venerdì 12 novembre, però, i primi due episodi sono in anteprima su RaiPlay.

Esterno Notte, la trama

1978. L’anno tra i più tormentati e ingombranti per la storia del nostro Paese. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. L’anno del rapimento e dell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), da parte delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta armata rivoluzionaria per il comunismo.

L’anno in cui sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in una storica alleanza con la Democrazia Cristiana. Aldo Moro, il suo Presidente, è il principale fautore di questo accordo che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento con il più grande partito comunista in Occidente guidato da Enrico Berlinguer.

Proprio nel giorno dell’insediamento del Governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta cadono in un agguato in via Fani a Roma.

Il presidente della Dc viene rapito e l’intera scorta sterminata. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti. Cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile in via Caetani, esattamente a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano. La serie racconta gli eventi seguendo vari punti di vista da parte di chi ha vissuto quei giorni.

Esterno Notte, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre prime serate, lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre.

Esterno Notte, il cast

Il cast della miniserie è composto da attori di grande livello, a cominciare da Fabrizio Gifuni, attore di cinema e teatro che in tv ha recitato anche in Paolo VI-Il Papa nella tempesta, C’era una volta… La città dei matti e Prima che la notte (di recente ha fatto anche un cameo in Boris 4). Al suo fianco, troviamo Margherita Buy (protagonista anche della serie tv Made in Italy), nei panni di Eleonora Chiavarelli, moglie di Moro scomparsa nel 2010.

Toni Servillo (noto soprattutto per “La Grande Bellezza”) è invece Paolo VI; Fabrizio Contri, che nella saga di 1992 era Marcello Dell’Utri, qui interpreta Giulio Andreotti, mentre Daniela Marra, vista nelle ultime due stagioni di Squadra Antimafia-Palermo Oggi, è Adriana Faranda, membro delle Brigate Rosse. Da Squadra Antimafia arriva anche Paolo Pierobon, mitico interprete di De Silva che nella miniserie veste i panni di mons. Cesare Curioni. Nella serie, infine, recita anche Pier Giorgio Bellocchio, figlio del regista, interprete di Domenico Spinella.

Esterno Notte, regista e sceneggiatori

Come detto, alla regia c’è Marco Bellocchio, che debutta alla serialità televisiva. Bellocchio è anche autore della sceneggiatura, con Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino. A produrre Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France. Il distributore internazionale è Fremantle.

Esterno Notte, dov’è stato girato?

La location principale della miniserie è Roma: Bellocchio ha voluto girare il più possibile nei luoghi in cui si sono svolti i fatti. Il set è stato allestito in piazza Santa Maria in Trastevere, nei pressi del Quirinale e del Vaticano, a Palazzo Chigi di Ariccia, la strada che collega il quartiere Balduina-Monte Mario a piazzale Clodio e Via Caetani, là dove, il 9 maggio 1978, fu trovato il corpo senza vita di Aldo Moro.

Esterno Notte a Cannes

La miniserie è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes, New York e Londra. Esterno Notte sarà premiato a dicembre agli Efa, gli Oscar europei, con l’Award for Innovative Storytelling (il premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio.

Esterno Notte su RaiPlay

Oltre che in onda in tv su Raiuno, è possibile vedere Esterno Notte anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.