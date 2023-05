David di Donatello 2023: candidature, David alla Carriera, David Speciali, conduttori e diretta

Tornano questa sera, mercoledì 10 maggio, per l’edizione 2023 i David di Donatello, che premieranno il cinema italiano nelle sue varie categorie. La serata, che rappresenta il più importante evento di gala legato al cinema italiano, sarà in diretta su Rai 1. Scopriamo dunque quali sono le candidature, quale sarà il David alla Carriera e quali i David Speciali assegnati nel corso dell’evento e chi condurrà questa serata.

David di Donatello 2023: candidature

Le candidature di questa 68° edizione dei David di Donatello sono state annunciate nel corso della conferenza stampa dello scorso 30 marzo. Ecco dunque quali sono i vari candidati/e per le principali categorie (tutte le altre categorie, con i rispettivi candidati, sono presenti qui).

Miglior film internazionali

Bones and All (Luca Guadagnino)

Elvis (Baz Luhramann)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

The Fabelmans (Steven Spielberg)

Triangle of Sadness (Ruben Ostlund)

Miglior attore non protagonista

Fausto Russo Alessi (Esterno notte)

Toni Servillo (Esterno notte)

Elio Germano (Il signore delle formiche)

Filippo Timi (Le otto montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

Miglior attrice non protagonista

Giulia Andò (La stranezza)

Emanuela Fanelli (Siccità)

Daniela Marra (Esterno notte)

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Miglior attore protagonista

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Miglior attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Penelopez Cruz (L’immensità)

Claudia Pandolfi (Siccità)

Benedetta Porcaroli (Armanda)

Barbara Ronchi (Settembre)

Miglior sceneggiatura non originale

Salvatore Mereu (Bentu)

Massimo Gaudioso e Kim Rossi Stuart (Brado)

Francesca Archibugi, Laura Paolucci e Francesco Piccolo (Il colibrì)

Felix Vam Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone e Ippolita Di Majo (Nostalgia)

Miglior sceneggiatura originale

Gianni De Gregorio e Marco Pettenello (Astolfo)

Susanna Nicchiarelli (Chiara)

Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino (Esterno notte)

Gianni Amelio, Edoardo Petti e Federico Fava (Il signore delle formiche)

Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni (L’immensità)

Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso (La stranezza)

Miglior esordio alla regia

Carolina Cavalli (Armanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

Miglior regia

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Felix Van Groeningen – Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

Miglior Film

Esterno Notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

David di Donatello 2023: David alla Carriera

Il David alla Carriera sarà consegnato a Marina Cicogna. Produttrice cinematografica, ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale: Django di Sergio Corbucci, Il giorno della civetta di Damiano Damiani, C’era una volta il West di Sergio Leone e molti altri. Nel 2021 sulla sua vita è stato anche realizzato un documentario, Marina Cicogna – La vita e tutto il resto, disponibile anche su RaiPlay.

David di Donatello 2023: David Speciali

Saranno i due David Speciali assegnati nel corso della serata. Il primo andrà a Isabella Rossellini, una delle più note a apprezzate attrici italiane del mondo, mentre il secondo andrà a Enrico Vanzina. Il premio che sarà consegnato a lui sarà anche un modo, oltre che per omaggiare uno tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, per ricordare il fratello Carlo, con cui ha fatto spesso coppia professionalmente.

David di Donatello 2023: conduttori

Alla conduzione della serata di premiazione della 68° edizione dei David di Donatello torna per la sesta volta consecutiva Carlo Conti (otto edizioni in totale per lui). Ad affiancarlo quest’anno, dopo che nella scorsa edizione a ricoprire questo ruolo era stata Drusilla Foer, sarà Matilde Gioli. L’attrice, vista anche recentemente alla conduzione del primo reality di Netflix Italia, su Rai 1 aveva affiancato nell’aprile 2016 Fabio Fazio come valletta dei due speciali che avevano segnato il ritorno di Rischiatutto.

David di Donatello 2023: dove seguirlo in tv e in streaming

La consegna dei Premi avverrà questa sera in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa. La serata si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay e TvBlog la commenterà con il consueto liveblogging.