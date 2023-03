Questa mattina, giovedì 30 marzo, a partire dalle ore 12:30, sarà presentata a Roma, in viale Mazzini, l’edizione 2023 dei David di Donatello, per la quale verranno annunciate le candidature per le varie categorie. I Premi, giunti alla sessantottesima edizione, torneranno anche quest’anno, nella sera della consegna (mercoledì 10 maggio), su Rai1 in prima serata. La premiazione vedrà alla conduzione Carlo Conti, che dovrebbe tornare alla conduzione in solitaria dell’evento – sempre che non arrivi qualche annuncio a sorpresa proprio durante la conferenza stampa di oggi – dopo che lo scorso anno era stato affiancato nel corso delle serata da Drusilla Foer, reduce dal successo sanremese.

Alla conferenza stampa di oggi presenzieranno Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà S.p.A., Lucia Borgonzoni, sottogretario del Ministero della Cultura, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, Giovanni Anversa, vice direttore Intrattenimento Prime Time, e lo stesso Carlo Conti, chiamato per l’ottava volta (sesta edizione consecutiva) alla conduzione dei David.

In attesa di scoprire le candidature e quelle che saranno le eventuali novità dei David di Donatello 2023, ricordiamo che la scorsa edizione dei Premi ha visto vincere È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino la statuetta come Miglior film, mentre allo stesso Sorrentino è andato il riconoscimento come Miglior regista. Miglior attore protagonista è stato Silvio Orlando per la sua interpretazione in Ariaferma, mentre Swamy Rotolo ha vinto la categoria Miglior attrice protagonista per il film A Chiara. Vincitori delle categoria Miglior attor non protagonista e Miglior attrice non protagonista sono stati invece rispettivamente Eduardo Scarpetta per Qui rido io e Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio. La consegna dei David avvenne nel corso di una serata tutt’altro entusiasmante, che Fabio Morasca recensì così.

Dalle 12:30 TvBlog seguirà la conferenza stampa di presentazione dei David di Donatello 2023 e la racconterà in diretta tramite il liveblogging.