Dopo le prime due puntate accolte molto bene dal pubblico di Rai1, I migliori anni tornerà sabato prossimo 20 aprile 2024 per una nuova puntata piena di ospiti e di musica per riaccendere il filo della memoria del pubblico di Rai1. Vediamo dunque insieme il menu della prossima puntata dello show di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti.

Il 3×3 di Lillo

Partiamo dal momento del 3×3, la rubrica che vede protagonista un personaggio del mondo dello spettacolo che indica ai ragazzi delle nuove generazioni tre personaggi del passato, insieme a tre oggetti e a tre canzoni. Dopo gli spazi con Carlo Verdone ed Enrico Montesano, nella terza puntata de I migliori anni si resta nel medesimo ambiente cioè quello della comicità. Ospite infatti del momento 3×3 della terza puntata de I migliori anni l’attore Pasquale “Lillo” Petrolo. Anche a Lillo Carlo Conti chiederà i suoi 3 personaggi del passato da presentare ai giovani delle nuove generazioni, i suoi tre oggetti e le sue tre canzoni preferite o che gli accendono ricordi del passato.

I Nomadi e Sheila and B. Devotion ai Migliori anni

Per la musica poi ecco arrivare negli studi Frizzi della Rai di Roma uno dei gruppi iconici della musica leggera nazionale, ovvero i Nomadi. Dopo Gloria Gaynor protagonista della seconda puntata di un fantastico momento musicale, si torna nella disco music con Sheila and B. Devotion, gruppo di cui ricordiamo i successi di fine settanta “Spacer“, “Singin’in the rain” e “Love me baby“.

Ray Parker Junior, Renga & Nek, gli Audio 2 e gli altri ospiti

Ospite poi della terza puntata dello show di Rai1 il chitarrista e cantante Ray Parker Jr. autore di grandissimi successi della musica internazionale. Per quel che riguarda la musica italiana ospiti di sabato di Carlo Conti Nek e Francesco Renga, gli Audio 2, La bottega dell’arte ed il simpaticissimo Kid Creole & the Coconuts, protagonista di tanti successi della musica anni ottanta.

La comicità di Maurizio Battista

Anche per la terza puntata si rinnova la partecipazione al programma della presenza fissa di questa edizione de I migliori anni, ovvero Maurizio Battista. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per sabato 20 aprile in prima serata ed in diretta su Rai1, subito dopo Affari tuoi, per la terza puntata del nuovo ciclo de I migliori anni, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.