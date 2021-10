Silenzio, ciak, azione, ma soprattutto “dai, dai dai!”: è questo il clima che si respira sul set di Boris 4, di cui Disney+ ha da tempo annunciato l’arrivo nel proprio catalogo, dove tra l’altro sono già disponibili le prime tre stagioni. La “fuoriserie italiana” è quindi pronta a tornare con il cast storico, qualche nuova aggiunta ed una nuova storia tutta da ridere. Non vedete l’ora di ritrovare Stanis, René e gli altri personaggi? Continuate a leggere e ne saprete di più!

Boris 4, uscita

Quando esce Boris 4? Per ora, Disney+ non ha annunciato una data di uscita della serie, anche se sembra molto probabile che sarà disponibile per i suoi abbonati nella prima metà del 2022.

Boris 4, la trama

Maggiori informazioni, invece, si hanno sulla trama della quarta stagione. Stando alla sinossi ufficiale, sarà raccontato “il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?”.

Boris 4, il cast

Anche in questo caso, Disney+ ha annunciato che in Boris 4 rivedremo tutto il cast originale della serie, con qualche new entry. Cominciamo dagli attori già presenti nelle prime tre stagioni e nel film:

Francesco Pannofino: René Ferretti

Pietro Sermonti: Stanis La Rochelle

Carolina Crescentini: Corinna Negri

Alessandro Tiberi: Alessandro

Paolo Calabresi: Augusto Biascica

Caterina Guzzanti: Arianna Dell’Arti

Carlo De Ruggieri: Lorenzo

Luca Amorosino: Alfredo

Valerio Aprea: Sceneggiatore 1

Massimo De Lorenzo: Sceneggiatore 2

Andrea Sartoretti: Sceneggiatore 3

Ninni Bruschetta: Duccio Patanè

Antonio Catania: Diego Lopez

Eugenia Costantini: Cristina Avola Burkstaller

Cecilia Dazzi: Ana Canestri

Giorgio Tirabassi: Glauco

Corrado Guzzanti: Mariano Giusti/Padre Gabrielli

Massimiliano Bruno: Martellone

Karin Proia: Karin

Andrea Purgatori: avvocato Kalemzuck

Nuovi ingressi

Giulia Anchisi

Raffaele Buranelli

Aurora Calabresi

Astrid Casali

Andrea Lintozzi

Emma Lo Bianco

Cristina Pellegrino

Edoardo Pesce

Alessio Praticò

Nina Torresi

Purtroppo, non ci sarà Roberta Fiorentini: l’interprete di Itala è infatti venuta a mancare nel 2019.

Boris 4, quante puntate sono?

Disney+ non ha comunicato ancora il numero totale di episodi della quarta stagione né la loro durata, anche se in quest’ultimo caso è prevedibile che le puntate dureranno intorno ai 30 minuti, come nel formato della serie originale.

Boris 4, regista e sceneggiatori

La serie è scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, già autori delle tre stagioni e del film. I due hanno accettato di scrivere la quarta stagione anche in ricordo di Mattia Torre, autore come loro di tutte e tre le stagioni e del film, scomparso nel 2019. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.

Boris 4, riprese

Le riprese della quarta stagione di Boris sono iniziate il 4 ottobre 2021 a Roma. In tutto, dureranno nove settimane, per concludersi quindi nella prima metà di dicembre.