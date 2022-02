Se i libri scritti da Elena Ferrante con protagoniste Elena Greco e Lila Cerullo sono quattro, altrettante devono essere le serie tv tratte da essi. E così, più che chiedersi se L’Amica Geniale 4 si farà, ci dobbiamo chiedere quando andrà in onda. Non solo: un’altra domanda è legata al cast della quarta stagione della serie tv di Raiuno, dal momento che le due protagoniste dovranno per ragioni anagrafiche cambiare volto. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

L’Amica Geniale 4, quando esce?

Fin dal suo annuncio, era certo che L’Amica Geniale sarebbe stato composto da quattro stagioni. Per questo, prima ancora della conferma da parte della Rai, si dà per scontato che la quarta stagione sarà realizzata. Piuttosto, ci si chiede quando andrà in onda. Tra la prima e la seconda stagione e tra la seconda e la terza sono sempre passati due anni, motivo che ci porta a pensare che per vedere il finale della serie tv dovremo aspettare il 2024. Non è detto, però, che la produzione voglia premere sull’acceleratore e portare in tv l’ultima stagione già nel 2023.

L’Amica Geniale 4, trama

Così come accaduto con le tre stagioni precedenti, anche la quarta prenderà spunto da un libro di Ferrante, per la precisione l’ultimo relativo alla saga di Elena e Lila, ovvero “Storia della bambina perduta”. L’adattamento televisivo segue quindi quanto già raccontato nei libri, apportando poche modifiche per non tradire il lavoro dell’autrice e non deluderne i fan.

L’Amica Geniale 4, cast

Sul cast vige l’incognita più assoluta: è certo che Margherita Mazzucco e Gaia Girace, interpreti delle due protagoniste fin dalla prima stagione, non potranno più vestire i panni dei loro personaggi. Le due attrici sono infatti troppo giovani per poter risultare credibili nell’interpretazione di due donne mature. Già prima della terza stagione sembrava certo un cambio di cast, ma il regista Daniele Lucchetti decise di confermarlo tutto e di lavorare con attori ed attrici, portando in tv un risultato decisamente all’altezza della situazione.

Nel caso della quarta ed ultima stagione, però, il cambiamento di interpreti è inevitabile, e questo riguarderà anche gran parte del resto del cast. Ancora nessun nome è stato fatto, ma si parla insistentemente di Alba Rohrwacher nei panni di Elena (dal momento che dà voce alla sua versione adulta, come narratrice), mentre Serena Rossi è stata provinata per il ruolo di Lila ma, come da lei ammesso, non è stata scelta.

L’Amica Geniale 4, regista e sceneggiatori

Alla regia dovrebbe tornare Daniele Luchetti, che nella terza stagione ha preso il posto di Saverio Costanzo. Quest’ultimo, però, dovrebbe essere confermato alla sceneggiatura, così come Francesco Piccolo e Laura Paolucci, oltre alla stessa Ferrante, che comunica con gli sceneggiatori tramite mail. L’Amica Geniale è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con la Hbo.

L’Amica Geniale 4, quante puntate sono?

Il numero di puntate dell’ultima stagione non dovrebbe cambiare rispetto alle altre già andate in onda e dovrebbe, quindi, essere pari ad otto, in onda due per volta per quattro prime serate.

L’Amica Geniale 4, dov’è stato girato?

Per girare la serie la produzione ha allestito un vero e proprio Rione a Napoli, che è stata la location principale delle prime due stagioni. Nella terza, seguendo il racconto, sono stati allestiti set anche a Milano, Firenze e Torino. Per la quarta Napoli sarà ancora protagonista.

L’Amica Geniale 4, libro

La quarta stagione, come detto, è tratta da “Storia della bambina perduta”, scritto da Elena Ferrante (Edizioni e/o). Prima di questo, sono stati pubblicati “L’Amica Geniale”, “Storia del nuovo cognome” e “Storia di chi fugge e di chi resta”.

L’Amica Geniale 4, dove vederlo?

E’ possibile vedere L’Amica Geniale 4 durante la messa in onda in tv su Raiuno, o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare le prime tre stagioni.