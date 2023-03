Due anni dopo l’ultima indagine televisiva, Il Commissario Ricciardi 2 è pronto finalmente ad andare in onda. Nuovi episodi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e portato sullo schermo da Lino Guanciale, nella Napoli degli Anni Trenta che numerosi spunti ha da offrire. Senza dimenticare, però, il “dono” del protagonista, che rende la serie un misto tra noir e sovrannaturale. Curiosi di conoscere meglio la seconda stagione? Proseguite nella lettura!

Il Commissario Ricciardi 2, quando inizia?

La seconda stagione della serie comincia lunedì 6 marzo 2023, alle 21:30, su Raiuno. L’ultima puntata della prima stagione era andata in onda il 1° marzo 2021. La fiction torna così in tv due anni dopo il successo dei primi episodi, che erano stati visti da oltre 5 milioni di telespettatori.

Il Commissario Ricciardi 2, quando va in onda?

La programmazione dei nuovi episodi è prevista per la serata del lunedì (confermando la collocazione avuta nella prima stagione), nell’arco del mese di marzo. La prima puntata è stata caricata su RaiPlay in anteprima.

Il Commissario Ricciardi 2, la trama

Fra i caratteristici vicoli della Napoli degli anni ‘30, continuano le indagini e le vicissitudini sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi (Guanciale), commissario della Mobile creato dalla creatività di Maurizio de Giovanni.

Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero.

A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa (Nunzia Schiano), sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide (Veronica D’Elia).

Le foto de Il Commissario Ricciardi 2, su Raiuno e RaiPlay Guarda le altre 19 fotografie → Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica (Maria Vera Ratti), sua dirimpettaia di casa. La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred (Christoph Hülsen), un Maggiore tedesco in missione in Italia.

Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione (Antonio Milo) e dal medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello), mentre l’aura di mistero che lo circonda ne fa un uomo corteggiato dalle donne: in questa seconda stagione alla sensuale Livia (Serena Iansiti) -che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo- si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio), con cui Ricciardi ha molto da condividere. Ma per il commissario si avvicina il tempo di fare una scelta.

Il Commissario Ricciardi 2, quante puntate sono?

A differenza della prima stagione, che era composta da sei episodi, la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi è composta da quattro episodi, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 27 marzo.

Il Commissario Ricciardi 2, il cast

Il cast di attori ed attrici de Il Commissario Ricciardi 2 è pressoché identico rispetto alla prima stagione. Va però segnalato l’ingresso di Christoph Hülsen nei panni di Manfred, personaggi che due anni fa era interpretato da Martin Gruber, e di Fiorenza D’Antonio, che dà volto a Bianca Palmieri di Roccaspina, personaggio che chi ha letto di libri di De Giovanni conosce già.

Lino Guanciale è il Commissario Ricciardi: Barone di Malomonte, cilentano d’origine e trapiantato a Napoli. Ha ereditato dalla madre il dono di vedere le anime delle vittime di morte violenta e carpirne gli ultimi pensieri. Se questo gli permette di risolvere i casi su cui indaga, al tempo stesso gli crea difficoltà a relazionarsi con gli altri.

Antonio Milo è il Brigadiere Raffaele Maione: affianca Ricciardi nelle indagini da sempre, diventando il suo fedele braccio destro. È sposato con Lucia (Fabrizia Sacchi), con cui condivide una famiglia numerosa, ma anche il dolore per la perdita di un figlio.

Maria Vera Ratti è Enrica Colombo: abita nel palazzo di fronte a quello di Ricciardi, per cui prova dei sentimenti che sono ricambiati. I due, però, non riescono a dichiararsi l’un l’altra. I suoi genitori insistono affinché trovi marito prima possibile

Serena Iansiti è Livia Lucani: cantante, vedova del tenore Vezzi, è affascinata da Ricciardi, che cerca di conquistare in ogni modo.

Enrico Ianniello è Bruno Modo: anatomopatologo, è amico di Ricciardi nonché utile aiuto nelle sue indagini. Antifascista convinto, spesso rischia a causa proprio delle sue idee.

Adriano Favilene è Bambinella: confidente di Maione, fa la prostituta e sa tutto di tutti.

Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch: maggiore dell’esercito nazista, è innamorato di Livia.

Mario Pirrello è Angelo Garzo: diretto superiore di Ricciardi, devoto al regime, mal sopporta l’incorruttibilità del protagonista.

Fabrizia Sacchi è Lucia Maione: moglie del Brigadiere Maione.

Nunzia Schiano è Rosa: governante di Ricciardi che muore nel finale della prima stagione, ma che compare ancora durante alcune visioni di Nelide.

Fiorenza D’Antonio è Bianca Palmieri di Roccaspina: conosciuta come la donna più bella della città, è sposata con il conte Romualdo Palmieri, ma il loro amore si è spento da tempo. Anche lei rimane affascinata da Ricciardi.

Il Commissario Ricciardi 2, regista

Se la prima stagione era stata diretta da Alessandro D’Alatri, la seconda vede dietro la macchina da presa Gianpaolo Tescari. “La disinvoltura con cui la ‘musica’ delle parole e delle emozioni ha ripreso ad echeggiare con naturale immediatezza ed elegante qualità sembrava quella con cui si riprende il set dopo una normale fine pausa”, ha detto.

“I protagonisti”, ha poi aggiunto, “erano accompagnati da un insieme di ruoli di puntata e piccoli ruoli interpretati da attori napoletani, provenienti soprattutto dal teatro,nche sono riusciti a mettere in scena con istintiva spontaneità l’ironia e l’umorismo che solo il teatro popolare partenopeo riesce a restituire. Abbiamo poi voluto ambientare le storie accentuando gli elementi distintivi di architettura, arte, musica e costume che hanno segnato gli Anni Trenta del Fascismo: occhieggiano il Razionalismo, l’aero-pittura, il michelangiolismo, la gestualità monumentale, compagni di vicoli bui, di bassi claustrofobici e di fatiscenti cortili vanvittelliani abitati dagli squarci contrastati della luce del Golfo”.

Il Commissario Ricciardi 2, sceneggiatori e produttori

A scrivere la seconda stagione troviamo lo stesso Maurizio De Giovanni, con Salvatore Basile (La fuggitiva, Una pallottola nel cuore) e Viola Rispoli (Sopravvissuti, Circeo, Odio il Natale). I tre firmano anche le sceneggiature, con Doriana Leondeff (Come fai sbagli). La serie è prodotta da Rai Fiction e da Clemart.

Il Commissario Ricciardi 2, dov’è stato girato?

Le riprese della seconda stagione si sono svolte principalmente a Napoli. In particolare, il set è stato allestito in Largo San Marcellino, in via Bartolomeo Capasso, nel Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe. Alcune scene sono anche state girate a Taranto, a Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo, e nel Comune di Massafra. Le riprese sono state effettuate nell’estate 2022.

Il Commissario Ricciardi, i libri

La serie è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, che ha portato in tv anche altre sue saghe, come quella de I bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre. I libri dedicati a Ricciardi sono ad oggi quattordici, a cui si aggiungono quattro racconti. L’ultimo libro pubblicato, “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi”, è del 2022 ed apre un nuovo ciclo nelle vicende del protagonista.

Gli episodi della seconda stagione sono tratti dal racconto “Febbre” e dai libri “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Notturno per il Commissario Ricciardi”, tutti editi da Einaudi.

Il Commissario Ricciardi 3 si farà?

Manca una conferma dalla Rai, che aspetta i risultati in termini di ascolto, ma una terza stagione è molto probabile, considerato anche che ci sono ancora quattro libri e tre racconti che potrebbero essere adattati per il piccolo schermo.

“De Giovanni è molto prolifico”, ha detto il produttore Ivan Carlei in conferenza stampa, “questa serie potrebbe non avere mai fine. Il pubblico deve riprendere questa serie, poi con il suo avvallo potremmo fare una terza stagione”.

Il Commissario Ricciardi sposa Enrica?

-ATTENZIONE: SPOILER-



Chi ha già letto i libri lo sa: alla fine, tra Livia ed Enrica, Ricciardi sceglie la seconda, con cui inizia a frequentarsi, come raccontato ne “Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il Commissario Ricciardi”.

I due convolano a nozze tra questo libro e quello successivo, “Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il Commissario Ricciardi”. In questo volume, si scopre anche che la coppia aspetta la loro prima figlia. Nell’ultimo libro, però, scopriamo che Enrica muore e Ricciardi si ritrova a crescere la figlia Marta da solo.

Il Commissario Ricciardi 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Commissario Ricciardi 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, su cui è possibile rivedere anche la prima stagione.