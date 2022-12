Prima della Scala, 7 dicembre 2022 con Boris Godunov

La Prima della Scala 2022 è alle porte: mancano solo due giorni al debutto della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano che inaugura il suo cartellone il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città. Per questa Prima, la Scala ha scelto un’opera russa, in aperto contrasto con la tendenza alla cancellazione della cultura di un Paese ormai ridotto dal suo Presidente a essere l’emblema stesso della violenza. Il cartellone lirico del teatro meneghino, infatti, è aperto da Boris Godunov, dramma musicale popolare in un prologo e tre atti (qui presentato nella versione del 1869) su libretto di Modest Petrovič Musorgskij.

Quando va in onda la Prima della Scala 2022?

L’opera inaugurale della Scala di Milano va in scena mercoledì 7 dicembre 2022 dalle 17:45 e in diretta su Rai 1.

La Prima della Scala 2022, come seguirla in tv e in streaming

L’evento sarà possibile seguirlo su Rai 1 in alta definizione a partire dalle 17:45 con la conduzione di Bruno Vespa, Milly Carlucci e con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini.

La regia televisiva è affidata ad Arnalda Canali.

La diretta streaming si potrà seguire su Rai Play che metterà a disposizione il live di Rai 1.

Sulla piattaforma streaming è possibile recuperare la prima alla scala per 15 giorni dopo la prima.

Chi dirige la Prima della Scala 2022?

Lo sconvolgente affresco di Musorgskij su brutalità e solitudine del potere, ispirato da Puškin, ha un forte legame con la Scala: qui avvenne la prima italiana nel 1909 e qui Claudio Abbado firmò una memorabile edizione con la regia di Jurij Ljubimov il 7 dicembre 1979.

L’assistente di Abbado era stato Riccardo Chailly che oggi, per la sua nona inaugurazione di stagione, sceglie di dirigere per la prima volta questo titolo di profonda umanità in cui il dramma personale si riflette nella tragedia collettiva, reso ancora più pregnante dalla scelta della prima versione dell’opera.

La regia di Kasper Holten, già Direttore del Covent Garden getta uno sguardo dall’altro sulla storia della Russia, unendo alla partecipazione emotiva una riflessione sul valore della memoria e della testimonianza.

Il cast di Boris Godunov, Prima della Scala 2022

Boris Godunov è interpretato da Ildar Abdrazakov

è interpretato da Ildar Abdrazakov Fëdor da Lilly Jørstad

da Lilly Jørstad Ksenija da Anna Denisova

da Anna Denisova La nutrice di Ksenija da Agnieszka Rehlis

da Agnieszka Rehlis Vasilij Šujskij da Norbert Ernst

da Norbert Ernst Ščelkalov da Alexey Markov

da Alexey Markov Pimen da Ain Anger

da Ain Anger Grigorij Otrepev da Dmitry Golovnin

da Dmitry Golovnin Varlaam da Stanislav Trofimov

da Stanislav Trofimov Misail da Alexander Kravets

da Alexander Kravets L’ostessa della locanda da Maria Barakova

da Maria Barakova Lo Jurodivyi da Yaroslav Abaimov

da Yaroslav Abaimov Pristav, il capo delle guardie da Oleg Budaratskiy

da Oleg Budaratskiy Mitjucha, uomo del popolo da Roman Astakhov

da Roman Astakhov Un boiardo di corte da Vassily Solodkyy

Prima Scala 2022, la trama di Boris Godunov

Boris Godunov, cognato e primo ministro dello zar Fedor, figlio di Ivan, ha assassinato il giovane Dmitrij, fratellastro ed erede dello zar e, alla sua morte, Boris – che ha commesso l’omicidio al solo scopo di conquistare il potere – si fa acclamare dal popolo e ascende al trono.

Più o meno nello stesso momento un giovane monaco di nome Grigorij fugge dal monastero, getta la tonaca alle ortiche e si reca in Polonia, dove si fa passare per lo scomparso zarevic Dmitrij ed è ricevuto con grande cordialità dal governo, dati i vantaggi che potrebbero derivargliene.

Ben presto il finto Dmitrij, che ha sposato la figlia del voivoda di Sandomir, si mette alla testa dell’esercito polacco e marcia con questo contro la Russia. Proprio allora si apprende della morte di Boris e il falso Dmitrij, traendo vantaggio dalle circostanze, usurpa a sua volta il potere.

Boris Godunov, il libretto

A questo indirizzo è trascritto il libretto con il dramma musicale del Boris Godunov nella sua versione del 1869 e in quattro parti (sette quadri). La musica e il libretto sono di Modest Petrovič Musorgskij.

Boris Godunov, quanto dura la prima della Scala 2022?

La durata dello spettacolo è di 2 ore e 50 minuti totali, incluso intervallo ed è così suddiviso:

Primo atto: 70 minuti

Intervallo: 30 minuti

Secondo e terzo atto: 70 minuti

Boris Godunov, come seguirlo fuori dall’Italia