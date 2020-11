Il Teatro alla Scala non rinuncia alla sua tradizionale Prima del Cartellone Lirico per Sant’Ambrogio: doveva esserci la Lucia di Lammermoor, ma il Covid non ha voluto. E così la Prima della Scala 2020 diventa un appuntamento speciale, ideato e costruito esclusivamente per la tv, in onda lunedì 7 dicembre dalle 17.00 in diretta su Rai 1 e live anche su RaiPlay e su Radio3. Un modo per rinnovare la tradizione della Prima della Scala in Rai, ormai più che decennale, e per dare un segno di vitalità non solo della lirica, ma del settore teatrale, messo a dura prova da un lockdown che dura da marzo.

Non vedremo quindi un’opera integrale in diretta dalla Scala, ma un ‘recital’ con ben 23 voci della lirica mondiale accompagnate dall’Orchestra e il Coro del Teatro, con la direzione musicale di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore.

La parte televisiva ritrova alla conduzione Milly Carlucci per il quinto anno consecutivo: senza pubblico, senza foyer, senza mises, senza anima mondana il racconto sarà essenzialmente concentrato sulle esibizioni e sulla storia del teatro, della lirica e delle arti, ma anche delle maestranze, dalla sartoria al trucco, findamentale per la riuscita di un allestimento teatrale, ancor di più operistico. Non essendo tra gli invitati, sarà Bruno Vespa ad affiancare Milly Carlucci: del resto già negli scorsi anni era un ospite fisso dello spazio tv tra un atto e un altro.

Il titolo scelto è A riveder le stelle, un augurio e una speranza perché si riesca a uscire dall’incubo Covid con l’ultimo verso de L’Inferno, nel 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Prima della Scala 2020, A riveder le stelle: cosa vedremo

Come dicevamo, si alterneranno sul palco 23 voci liriche che porteranno nelle case degli italiani estratti di opere di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Francesco Cilea, Jules Massenet, Richard Wagner e Gioachino Rossini. I vari momenti saranno intervallati e collegati da testi recitati da diversi attori ospiti.

In questa unione di arti, non manca certo la danza, cara alla Scala. Nella parte dedicata al balletto, con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e Davide Di Leo e la direzione dell’orchestra di Michele Gamba, si esibiranno l’étoile Roberto Bolle, i primi ballerini Timofej Andrijashenko, Martina Arduino, Claudio Coviello, Nicoletta Manni e Virna Toppi e i solisti Marco Agostino e Nicola Del Freo. Le coreografie sono di Manuel Legris, Rudolf Nureyev e Massimiliano Volpini.

Senza pubblico in teatro, si è pensato anche a una diversa scenografia: l’Orchestra viene sistemata al centro della platea, anche per garantire quello spazio tra i maestri che il golfo mistico non permetterebbe, così come gli artisti si esibiranno non solo sul palcoscenico, ma anche dai palchi e dai diversi spazi del teatro. L’impianto scenico è firmato da Giò Forma con le luci di Antonio Castro e i video di D-Wok.

Rilievo particolare anche ai costumi: un accordo tra il Teatro alla Scala e la Camera della Moda fa sì che alcuni dei più prestigiosi stilisti italiani vestano gli artisti in palcoscenico, con il coordinamento del costumista Gianluca Falaschi.

Prima della Scala 2020, A riveder le stelle: le voci

Protagonisti sul palco Ildar Abdrazakov, Roberto Alagna, Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Benjanin Bernheim, Eleonora Buratto, Marianne Crebassa, Plácido Domingo, Rosa Feola, Juan Diego Flórez, Elīna Garanča, Vittorio Grigolo, Jonas Kaufmann, Aleksandra Kurzak, Francesco Meli, Camilla Nylund, Kristine Opolais, Lisette Oropesa, George Petean, Marina Rebeka, Luca Salsi, Andreas Schager, Ludovic Tézier e Sonya Yoncheva.

Prima della Scala 2020, la produzione La serata è realizzata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano e si avvale di un gruppo di registi televisivi coordinati da Stefania Grimaldi. L’impianto tecnico è sicuramente meno imponente di quanto visto per le dirette della Prima della Scala degli altri anni, ma si avvale comunque di dieci telecamere e soprattutto di 50 microfoni, con diverse aree del teatro da coprire. Come detto, la trasmissione su Rai1 è presentata per il quinto anno consecutivo da Milly Carlucci, con il commento di Bruno Vespa, per la prima volta in veste di ‘commentatore fisso’ e non ospite dal Foyer.

