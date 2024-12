Forse una settimana di stop farà sbollire gli spiriti di qualcuno in una annata travolgente per Ballando con le stelle. Il celebre show del sabato sera di Rai1 sta inanellando ascolti fra i più alti della sua storia, oltre che spazio sui media per ciò che accade sul palcoscenico e anche dietro le quinte dell’auditorium del foro italico in Roma. Non si è fatto in tempo a metabolizzare l’esclusione di Angelo Madonia dal programma, con il ritorno di Samuel Peron nel team dei maestri di ballo del varietà di Rai1 come partner di Federica Pellegrini, che Samuel poche ore prima del suo debutto al fianco dell’ex nuotatrice si è infortunato.

Ballando con le stelle sempre in prima pagina

Ecco che è arrivato al fianco di Federica il buon Pasquale La Rocca. Uomo per tutte le stagioni e soprattutto miglior maestro di Ballando con le stelle. Nelle ultime ore poi è “fiorita” una nuova polemica che riguarda lo show della prima rete e che coinvolge uno dei componenti storici della giuria di Ballando. Il riferimento è a Guillermo Mariotto e al fatto che ha lasciato prima della fine il programma. Mariotto ha spiegato la motivazione della sua “fuga“.

Lo stop di una settimana e la ricerca di serenità dopo le polemiche

Sabato come è noto Ballando con le stelle non andrà in onda. E’ prevista infatti su Rai1, per altro molto prima del prime time (17:45) la diretta della Prima della Scala che vedrà in scena La forza del destino. L‘opera, un melodramma in quattro atti su musica di Giuseppe Verdi e libretto di Francesco Maria Piave. Come di consueto la telecronaca diretta sarà a cura di Bruno Vespa e proprio di Milly Carlucci. Chissà che questo stop di 15 giorni possa far tornare una certa serenità nello show di Rai1.

Fabio Fognini ballerino per una notte della semifinale

Ballando con le stelle tornerà con la sua penultima puntata, la numero undici, con un nuovo ballerino per una notte. Si tratta del tennista italiano Fabio Fognini. Il tennis italiano sta vivendo un periodo d’oro. La doppietta realizzata dalla nazionale di tennis maschile nelle ultime due edizioni della Coppa Davis ed il trionfo della nazionale femminile nella Billie Jean King Cup, sono sotto gli occhi di tutti. Fabio Fognini è fresco vincitore del Challenger di Montemar. Fognini, ligure, classe 1987, ha mostrato sin da giovane un talento straordinario. Un grande tennista che ha fatto amare questo sport a molti giovani. Cosi come i nostri nazionali di Coppa Davis, Sinner in testa.

Fabio Fognini dunque sarà il ballerino per una notte della puntata numero undici di Ballando con le stelle (in attesa di entrare nel cast nella prossima edizione?). Il tutto in onda sabato 14 dicembre in prime time su Rai1, come sempre diretta e condotta da Milly Carlucci.