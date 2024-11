Quando finisce un amore così com’è finito il mio

Senza una ragione né un motivo, senza niente

Ti senti un nodo nella gola

Ti senti un buco nello stomaco

Ti senti vuoto nella testa e non capisci niente

Questi i versi con cui si apre una delle canzoni più famose di Riccardo Cocciante. Si tratta di “Quando finisce un amore“. Non sappiamo se l’amore, condiviso e vissuto con piacere per entrambi, fra Angelo Madonia e Ballando con le stelle sia effettivamente terminato. Di certo, visti i recenti accadimenti, ha subito una importante crepa o incrinatura se preferite. Tenendo da una parte le dichiarazioni di prammatica ed i comunicati di maniera, il termine del percorso lavorativo fra Madonia ed il programma principe del sabato sera di Rai1, ha radici più profonde del semplice battibecco fra Selvaggia Lucarelli e Madonia stesso nell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le stelle.

Facendo un passo indietro, quello che affiora nei racconti delle persone che conoscono i fatti, è di una situazione pericolante che nasce fin dalla partenza dello show di Rai1. Insomma, la decisione di chiamare nel cast del programma una stella e un maestro, con una storia in atto fra di loro, ha innescato -alla prova dei fatti- una serie di chiamiamole “criticità”, cui nodi sono arrivati in questi giorni al pettine. La stella in questione è naturalmente Sonia Bruganelli. Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia.

Raccomandazioni che nascevano dal fatto che Madonia stesso veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini. In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performance del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine, cha cosi commentato la sua esclusione dal programma di Rai1.

In effetti dopo il richiamo della produzione le cose sembravano migliorate, l’ottima prova di ballo di sabato ne è la testimonianza con il bell’abbraccio fra Angelo e Federica a fine ballo. Poi la querelle di cui sopra dopo la perfomance di ballo ed ecco arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Si è così arrivati alla decisione di lunedì, in cui per la prima volta è stato allontanato un maestro del cast di Ballando con le stelle. In tutto questo Federica Pellegrini ha appreso solo lunedì nel tardo pomeriggio dell’estromissione del suo partner di ballo dal programma. Una Pellegrini che in molti dicono sia stata molto paziente in tutte queste settimane. Ora con lei ballerà uno dei volti più noti di Ballando, ovvero il buon Samuel Peron.

Angelo Madonia dunque ora è fuori da Ballando, ma conoscendo Milly, donna intelligente, non ci pare fantascienza immaginarlo nel cast della prossima edizione di Ballando. Quando finisce un amore poi può ricominciare? Perché no! Oppure vista la sua professionalità di certo non avrà difficoltà a trovare altre vie lavorative e nuovi Amici.