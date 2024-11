Angelo Madonia, il ballerino professionista di Ballando con le Stelle che, per quanto riguarda la diciannovesima edizione attualmente in onda su Rai 1, è il partner dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini, lascia anzitempo il programma.

Lo riferisce un comunicato ufficiale Rai che parla di “divergenze professionali”:

La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso.

Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.

Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore.

Dopo nove puntate e a pochi giorni dalla prima semifinale, quindi, Federica Pellegrini proseguirà il proprio percorso con un nuovo partner di cui il nome verrà comunicato a breve.

Di fronte a questa notizia, è impossibile non pensare agli accesi scambi di vedute tra il ballerino e la giuria, soprattutto con Selvaggia Lucarelli. L’ultimo scontro tra la giornalista del Fatto e il ballerino è avvenuto proprio durante la puntata di sabato scorso, con Madonia che non ha gradito una battuta di Selvaggia Lucarelli contenente un riferimento all’eliminazione di Sonia Bruganelli, compagna del ballerino (“Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia!”).

Da lì, è partito uno scambio di accuse reciproche, con Selvaggia Lucarelli che ha fatto notare al ballerino che il suo comportamento avrebbe potuto danneggiare Federica Pellegrini e con Madonia che ha replicato, dicendole, invece, che la sua presenza è un “danno” per la giuria. Madonia ha lasciato lo studio con un saluto polemico sempre all’indirizzo della Lucarelli.

In una delle prime puntate, invece, Angelo Madonia mise in dubbio la competenza di Selvaggia Lucarelli che rispose sarcasticamente così: “Stare con la Bruganelli ti ha reso simpatico come lei…”.