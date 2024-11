Potevano mancare le scintille nella nona puntata di Ballando con le stelle? Chiaro che no. Arrivano quasi sul finire della gara, dopo una serata piuttosto scorrevole e fino a quel momento senza alte tensioni, ma con la sorprendente eliminazione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia nello spareggio avvenuto nella prima parte del programma.

Federica Pellegrini ed Angelo Madonia, in pista per penultimi stasera, si sono appena esibiti nel loro tango e ascoltano i giudizi di Selvaggia Lucarelli che apre con una battuta: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Madonia-Pellegrini. Siete proprio sbocciati” scherza sorridendo la giurata, più freddo il maestro che anticipa: “Ti rispondo dopo la votazione“. La Lucarelli dunque prosegue il suo giudizio ritenendo la coppia di ballo più coinvolta: “C’era davvero intesa tra di voi, vi ho visti più felici di ballare insieme“. La Pellegrini ride, spiega che il tango – tra gli stili eseguiti – è il suo ballo preferito.

I voti della giuria sono calorosi, apprezzano l’impegno e i passi in avanti fatti, ma dalla gioia di un buon voto (48 punti solo in questa manche) si passa in meno di 2 minuti al nervosismo. E’ Madonia che vuole replicare alla battuta iniziale di Selvaggia Lucarelli:

“Volevo complimentarmi con Federica per il lavoro che sta facendo. Non è una coincidenza – o in una serata, o in una settimana – che c’è questa crescita di voti. E’ frutto di un lavoro, una connessione armonia di natura professionale. Se esiste, è grazie alle persone che abbiamo avuto a fianco che ci hanno sostenuto a fare tutto questo“.

Milly Carlucci poi invita la coppia a tornare in sala delle stelle di Ballando con le stelle, ma la Lucarelli riprende parola per la controreplica: “Non fare il rosicone! Per favore, è una battuta che va presa come tale“, Madonia non ci sta e da qui parte il battibecco: “Rosicona sarai te! Mi dispiace dirtelo“. Selvaggia Lucarelli risponde per le rime: “La star della coppia è Federica Pellegrini, non sei te. Tu non sai neanche ridere di una battuta! Così danneggi Federica. La tua antipatia danneggia Federica Pellegrini dalla prima puntata ad oggi“, “E tu danneggi la giuria” ribatte Madonia puntando il dito.

“Federica Pellegrini – prosegue Selvaggia Lucarelli – ha dimostrato di essere molto più leggera, simpatica e professionale di te. Dovresti valorizzarla“. Madonia conclude seccato: “Ecco, lei è professionista, qualcun altro no” salutando con la mano la giurata che non si fa scrupoli nel commentare l’ultima mossa: “Mi saluta come un cafone, ma che è ‘sta cosa? E’ l’unico che si comporta così“.

La Carlucci seda gli animi e taglia qui l’accesa discussione. Usciti dallo studio, in zona interviste la Pellegrini è rimasta sola, senza il suo partner di ballo come segnalato da Domenico Marocchi.

In zona interviste Federica Pellegrini da sola #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/85rmUVZFpr — Domenico Marocchi (@domenicomarock) November 23, 2024