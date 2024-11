È notizia di ieri, il ritiro o allontanamento di Angelo Madonia dall’edizione in corso di Ballando con le Stelle. Il ballerino professionista dello show condotto da Milly Carlucci, partner dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini, ha lasciato il programma ufficialmente, stando ad un comunicato Rai, per “divergenze professionali”. Al suo posto, notizia di oggi, troveremo nelle ultime tre puntate, Samuel Peron.

Angelo Madonia ha commentato la notizia del suo ritiro con un post pubblicato sui social. Nel post, il ballerino palermitano ha sostanzialmente dichiarato di aver accettato di fare un passo indietro per non sfavorire Federica Pellegrini con una vicenda che, stando alle sue parole, “ha toccato la sfera personale”:

Oggi mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni.