Samuel Peron prende il posto di Angelo Madonia, ‘espluso’ da Ballando con le Stelle per divergenze autoriali. Peron farà coppia con Federica Pellegrini

Dopo l’uscita di scena – inattesa e per molti versi traumatica – di Angelo Madonia dal cast di maestri di Ballando con le Stelle 2024, arriva il nome del suo sostituto: si tratta di Samuel Peron, volto storico e amatissimo del talent condotto da Milly Carlucci. E’ lui, quindi, a prendere il posto di Madonia e a fare coppia con Federica Pellegrini a partire da sabato 30 novembre,

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”

si legge nella nota che ufficializza il ritorno del maestro alla corte della Carlucci.

Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Samuel Peron è entrato nel cast dei maestri di Ballando con le Stelle nel 2005, con la seconda edizione del talent condotto da Milly Carlucci. E’ rimasto nel programma fino al 2023, vincendo una sola edizione, in coppia con Maria Elena Vandone. La sua ultima allieva è stata Simona Ventura (secondo posto nel 2023), ma nella sua carriera di maestro a Ballando ha fatto coppia con Loredana Cannata (con cui conquistò un secondo posto alla sua prima esperienza tv), Chiara Boni, Valentina Vezzali, Cecilia Capriotti, Barbara Capponi, Claudia Andreatti, Dayane Mello, Margareth Madè, Martina Stella (per un terzo posto nel 2017), Eleonora Giorgi, Marzia Roncacci, Sabrina Salerno (altro terzo posto nel palmarès), Iva Zanicchi, senza dimenticare il ritiro nel 2013 in coppia con Anna Oxa.

Ora entra in gioco ormai nelle fasi finali con Federica Pellegrini.

‘Con’ Milly Carlucci ha partecipato anche all’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato, prima di partire alla volta de L’Isola dei Famosi nell’ultima edizione.