Non c’è pace per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, concorrente di Ballando con le Stelle, infatti, nel corso di questa settimana ha cambiato partner, con Angelo Madonia che ha lasciato il proprio posto a Samuel Peron per le ultime tre puntate di quest’edizione dello show del sabato sera di Rai 1.

Stando a quanto pubblicato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter (a pagamento, come puntualizzerebbe Sonia Bruganelli…), però, Samuel Peron si è infortunato al polpaccio durante le prove di ieri, mettendo, quindi, a rischio la sua partecipazione nella puntata di stasera.

Per evitare di abbandonare la gara, di conseguenza, Federica Pellegrini si ritroverebbe costretta a condividere il palco con quello che sarebbe il terzo partner in questa sua movimentata esperienza a Ballando.

Ballando con le Stelle: il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, nel frattempo, ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, commentando l’esclusione dal programma di Angelo Madonia e confermando che il suo ormai ex partner di gara era troppo distratto da vicende personali (come dichiarato anche da Milly Carlucci a La Vita in Diretta):

Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato. Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei (riferito a Sonia Bruganelli, ndr). E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro.

Sempre a Striscia la Notizia, l’ex nuotatrice ha parlato anche del suo nuovo partner con una dichiarazione che, purtroppo, si è rivelata quasi profetica (!):

Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!

Non è stata Federica Pellegrini, ovviamente, a fermare Peron ma un infortunio più serio del previsto dal quale il ballerino 42enne, difficilmente, potrà recuperare prima di stasera.