The Voice Kids 2024, anticipazioni quarta puntata del 6 dicembre in diretta dalle 21.30

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, andrà in onda su Rai 1, la quarta puntata della terza edizione di The Voice Kids, talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa nel ruolo di coach.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Fremantle ed è il secondo spin-off di The Voice of Italy dopo The Voice Senior. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The Voice Kids 2024, quarta puntata 6 dicembre: anticipazioni

Questa sera ultima sessione di Blind Auditions, le audizioni al buio. Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Nel corso delle puntate di “Blind” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale e del “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il “Super Pass” volerà direttamente in finale mentre otto di loro si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva.

Al termine di questa, si scoprirà quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda venerdì 20 dicembre sempre in prima serata su Rai1, dove sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione di “The Voice Kids”.

The Voice Kids 2024, concorrenti e coach: chi sono?

I coach di questa terza edizione del talent show sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

I concorrenti che si presenteranno alle Blind Audition avranno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Prima delle esibizioni, Antonella Clerici andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti.

The Voice Kids 2024, quarta puntata 6 dicembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Kids in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.