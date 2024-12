The Voice Kids 3 anticipazioni semifinale 13 dicembre 2024 in diretta

La semifinale di “The voice kids 3“ , la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda, stasera, venerdì 13 dicembre in prima serata su Rai 1, vede, come sempre, al timone Antonella Clerici.

Dopo le puntate di Blind Auditions, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”. Durante la semifinale, gli altri otto ragazzi si sfideranno divisi in due quartine e per ogni quartina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale. Al termine della serata si scopriranno quali tra i tre giovani concorrenti per ciascun team (i due selezionati dai coach in puntata più il concorrente “Super Pass”) si esibiranno nel gran finale del prossimo venerdì. In quell’occasione sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione del talent.

Chi sono i semifinalisti di The Voice Kids 3?

#team Arisa

Emma Milani;

Giorgia Allegrini;

Annamaria Mihalache;

Flaminia Occhipinti;

Giulia Fina;

Niccolò Franceschini;

Alessio Distefano;

Aurora Galante;

Aurora Di Profilo (finalista).

#team Clementino

Alessandro Pompeo;

Riccardo Callegari;

Cecilia Cataldo;

Federica Lo Porto;

Silvano Fava;

Benedetta Muneglia;

Alessandra Colacarlo;

Leonardo Giovannangeli;

Isabel Durastante (finalista).

#team Gigi

Francesco Maugeri;

Linda Loreti;

Maria Sofia Corona;

Francesco Paolo Scelzo;

Sofia Monegato;

Tommaso Aiello;

Elisa Casella;

Nausica Speranzini;

Dennis Benincasa (finalista).

#team Loredana

Melissa Memeti;

Gabriel Jimenez Martinez;

Asia Bavaro;

Martina Panarello;

Sara Ghinassi;

Viola Vivo;

Marco Della Mura;

Carol Cadeo;

Benedetta Morzetta (finalista).

The Voice Kids 2024: i coach

Confermati in giuria, anche quest’anno, i coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Kids 3 semifinale 13 dicembre 2024: dove vederla in diretta tv e live streaming

Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili le clip di tutte le esibizioni, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti delle puntate.

‘The Voice Kids’ è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.