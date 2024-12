Melissa Memeti è la vincitrice di The Voice Kids 3, il talent show per bambini con la conduzione di Antonella Clerici. La giovanissima cantante fa parte del team di Loredana Bertè e nel corso della finalissima ha portato come cavallo di battaglia Listen, hit di Beyoncè. A decretare la vincitrice col telecomando il pubblico in sala.

A contendere la finale a Melissa Memeti del team Loredana sono stati Niccolò Franceschini del team di Arisa, Riccardo Callegari del team Clementino e Maria Sofia Corona per il team Gigi D’Alessio.

Per quanto riguarda gli altri cavalli di battaglia, Maria Sofia Corona del team D’Alessio ha portato Your Love (C’era una volta il West) di Ennio Morricone e Dulce Pontes; Niccolò Franceschini si è esibito in Passerà, brano con il quale Aleandro Baldi vinse il Festival di Sanremo 1994 e Riccardo Callegari ha deliziato il pubblico con Lose yourself di Eminem. Quest’ultimo con il brano del rapper aveva decisamente incantato il suo coach Clementino alle Blind Auditions.

Melissa Memeti succede così a Melissa Agliottone (team Loredana Bertè) e Simone Grande (team Clementino), vincitori rispettivamente della prima e seconda edizione del baby talent show in onda nel prime time del venerdì di Rai 1.

Ecco chi sono stati i talenti finalisti della finale di stasera:

Squadra di Loredana Bertè : Gabriel Jimenez Martinez, Carol Cadeo e Melissa.

: Gabriel Jimenez Martinez, Carol Cadeo e Melissa. Squadra di Arisa : Annamaria Mihalache, Alessio Di Stefano e Nicolò Franceschini.

: Annamaria Mihalache, Alessio Di Stefano e Nicolò Franceschini. Squadra di Clementino : Leonardo Giovannangeli, Riccardo Callegari e Benedetta Muneglia.

: Leonardo Giovannangeli, Riccardo Callegari e Benedetta Muneglia. Squadra di Gigi D’Alessio: Maria Sofia Corona, Francesco Maugeri e Sofia Menegatto.

A causa dei tragici fatti di Magdeburgo in Germania (un’auto si è scagliata sulla folla durante i mercatini di Natale, nel corso dela finale del programma, intorno alle 23, è andata in onda, una breve edizione straordinaria del Tg1 – in studio Virginia Lozito – con l’intervento telefonico del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.