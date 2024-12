Cosa è successo in diretta tv dopo la notizia dell’attentato Magdeburgo in Germania di un’auto contro la folla ai mercatini di Natale

Attentato Magdeburgo ai mercatini di Natale: i cambiamenti in palinsesto e gli aggiornamenti in diretta tv

La notizia dell’attentato Magdeburgo in Germania (con un’auto sulla folla ai mercatini di Natale), avvenuto, oggi, venerdì 20 dicembre 2024, ha modificato, in parte, la programmazione di prima e seconda serata delle principali reti nazionali. I canali all news hanno immediatamente dedicato alla news la massima attenzione offrendo aggiornamenti in tempo reale dai luoghi del misfatto con collegamenti, interventi degli esperti e il bilancio delle vittime e dei feriti.

‘Quarto Grado’, in diretta, su Rete 4, con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, ha aperto ampie finestre sull’assalto criminoso mostrando le immagini dell’attentatore a bordo di una vettura a tutta velocità contro i cittadini.

Su Rai 1, durante la finale di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici, intorno alle 23, è andata in onda, una breve edizione straordinaria del Tg1 (in studio Virginia Lozito) con l’intervento telefonico del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nei minuti successivi, il telegiornale della seconda rete, ha proseguito la diretta no-stop, con uno speciale del Tg2, ospitando, a telefono, non solo il leader di Forza Italia, ma anche l’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, per avere chiarimenti sul coinvolgimento o meno di nostri connazionali.

🔴 #Germania – Auto investe i passanti ai mercatini di Natale di #Magdeburgo: ci sarebbero feriti e vittime. pic.twitter.com/4xwNEvMgrc — Tg1 (@Tg1Rai) December 20, 2024

L’uomo arrestato per la strage al mercatino di Magdeburgo è un 50enne, classe 1974, di origine saudita. Lo conferma il presidente del land Sassonia Anhalt. Si tratta di un medico (di cui si conosce già identità, nome e cognome) che lavora all’ospedale di Bernburg, trasferitosi in Germania nel 2006. Si tratterebbe di un ‘lupo solitario’. Al momento, sarebbero 2 i morti accertati (un adulto ed un bambino piccolo) mentre i feriti sarebbero 68. E non è detto che, nelle prossime ore, il numero possa crescere ulteriormente.

La polizia, al momento, si interroga se l’attentatore abbia agito da solo o con l’aiuto di un complice.

“Le immagini sembrano quelle di un attentato. Al momento non risultano italiani coinvolti – ha riferito Tajani ai giornalisti a Montecitorio – , continuiamo comunque a monitorare con l’ambasciata. Sembra ci siano 11 morti e 60 feriti. Però è un dato approssimativo. Bisogna aspettare le notizie ufficiali”.