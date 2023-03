Questa sera, sabato 4 marzo 2023, andrà in onda su Rai 1, la prima puntata della prima edizione di The Voice Kids, talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri nel ruolo di coach.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è il secondo spin-off di The Voice of Italy dopo The Voice Senior. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The Voice Kids 2023, prima puntata 4 marzo: anticipazioni

Questa sera, andrà in onda la prima e unica puntata dedicata alle Blind Audition.

In quest’unica sessione di audizioni al buio, i concorrenti si esibiranno davanti alle quattro poltrone girate sulle quali sono seduti i quattro coach.

I coach assisteranno alle esibizioni di spalle e dovranno scegliere i concorrenti solamente in base a ciò che ascolteranno. La scelta avviene tramite un pulsante che ogni coach ha davanti a sé: premendo il pulsante, la poltrona si volta e ogni coach può vedere per la prima volta il concorrente che ha appena scelto.

Il concorrente, per accedere alla fase successiva del programma, dovrà ottenere almeno un sì. Se più coach si volteranno, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Al termine della puntata, scopriremo i nomi dei 12 finalisti, tre per ogni team, che si esibiranno nella finale di sabato prossimo.

The Voice Kids 2023, concorrenti e coach: chi sono?

I coach di questa prima edizione del talent show sono gli stessi che abbiamo visto a The Voice Senior ossia Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

I concorrenti che si presenteranno alle Blind Audition avranno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Prima delle esibizioni, Antonella Clerici andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti.

The Voice Kids 2023, prima puntata 4 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Kids in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.