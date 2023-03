The Voice Senior 2023, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda, stasera, venerdì 3 marzo, in prima serata, su Rai1, è giunto all’attesissima finalissima.

Per i concorrenti rimasti in gara è l’ultima possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore assoluto sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida, anche i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

Per il trionfatore, la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’.

Ospite d’eccezione, Fiorella Mannoia.

THE VOICE SENIOR 2023: I FINALISTI

I finalisti di questa edizione sono:

Marco Rancati (team Gigi)

Claudia Morosi (team Gigi)

Lisa Maggio (team Gigi)

Lisa Manosperti (team Loredana)

Aida Cooper (team Loredana)

Ronnie Jones (team Loredana)

Emilio Paolo Piluso (team Ricchi e Poveri)

Mario Aiudi (team Ricchi e Poveri)

Sergio Borgia (team Ricchi e Poveri)

Alex Sure (team Clementino)

Minnie Minoprio (team Clementino)

Maria Teresa Reale (team Clementino)

THE VOICE SENIOR 2023: I COACH

I giudici dell’edizione 2023 del programma sono i confermatissimi Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè e le new entry I Ricchi e Poveri.

THE VOICE SENIOR 2023 FINALE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il talent show di Antonella Clerici va in onda, ogni venerdì, a partire dalle 21.30, su Rai 1 (tasto 1 del telecomando) e in diretta streaming su Raiplay. E’ sempre disponile on demand su RaiPlay (con l’intera puntata e tutte le esibizioni dei concorrenti) e visibile all’estero su Rai Italia.

Tvblog, come di consueto, seguirà la puntata in liveblogging.