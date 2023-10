Lui giura che il programma è una bomba. Da qui il titolo Tilt. Un titolo che arriva da lontano. Come vi abbiamo raccontato nasce alla fine degli anni settanta nel giovedì di Rai1 con Stefania Rotolo. Quello era un programma totalmente musicale. Dedicato principalmente alla disco music, genere imperante in quegli anni e agli artisti che ne erano gli artefici. Si era creata negli studi della Rai una discoteca spettacolo, luogo quello in cui i giovani di quel periodo sfogavano tutte le voglie ballerine accumulate in una settimana di studi e di lavoro.

Il Tilt di Enrico Papi

Il Tilt di Enrico Papi invece sarà un game show che debutterà presto nella prima serata di Italia 1. Sarà un grande gioco musicale in cui dei vip, divisi in squadre, gareggeranno fra di loro. TvBlog ha individuato alcuni nomi di celebrità che hanno accolto l’invito di Enrico Papi e di Mediaset per giocare in Tilt. Iniziamo da un nome conosciuto da tanti. Uno dei direttori d’orchestra più celebri del Festival di Sanremo. Tanto che quando non c’è, la sua assenza fa subito “rumore”. Il riferimento è al maestro Peppe Vessicchio.

Le celebrità di Tilt

Ci sarà poi in Tilt una coppia di fatto. Di fatto lavorativo. Paolo Noise e Marco Mazzoli, già protagonisti dell’Isola dei famosi, saranno pure in Tilt. Già i due amici hanno sparso indizi sui loro social network circa un loro ritorno in televisione. Il ritorno sarebbe proprio come concorrenti in questo nuovo game show. Altri vip che parteciperanno al nuovo gioco musicale di Enrico Papi saranno Elisabetta Canalis, ormai battezzata da molti “regina dei social”.

Fra gli altri protagonisti di Tilt possiamo anticipare l’attrice Manuela Arcuri, la cantante Rita Pavone e lo chef Joe Bastianich. Quest’ultimo che ormai si dedica molto alla musica. Con Gennaro Porcelli sta infatti facendo un tour in alcuni club del nostro paese. American Beauty è un nuovo progetto che vede protagonisti proprio Bastianich e Porcelli. I due artisti danno vita ad uno show in cui la passione di Bastianich per la musica Country incontra quella per il Blues di Porcelli. Un viaggio musicale che rende omaggio alla bellezza della musica americana, attraverso una scaletta composta da brani inediti e grandi classici riarrangiati.