Periodo di intensa attività quello che si sta preparando per Enrico Papi. L’ex conduttore di Sarabanda sarà infatti impegnato in una nuova edizione della Pupa e il secchione che lo vedrà nelle vesti di conduttore su Italia 1. Vi abbiamo già dato conto dei suoi compagni di lavoro che saranno Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. I tre personaggi saranno i giurati del programma. Un programma su cui ci sono gli occhi puntati del nuovo corso Mediaset.

Ma per Enrico Papi quello non sarà l’unico impegno televisivo su Italia 1. Il famoso conduttore infatti sarà protagonista di almeno altre 5 prime serate sempre sulla rete cadetta di casa Mediaset. Saranno cinque appuntamenti di evasione e di intrattenimento con un gioco musicale.

Il nuovo programma di e con Enrico Papi, il titolo

Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere il game show dovrebbe andare in onda da metà ottobre e le registrazioni dovrebbero partire nella seconda decade di ottobre, al termine delle registrazioni della Pupa e il secchione. Circolano pure voci che parlano di una certa diffidenza da parte dei vertici Mediaset circa il formato di questo programma televisivo. Si dice che chi ha avuto modo di leggere fra le pagine che raccontano questo game show a tinte musicali non sia rimasto molto convinto circa le sue reali capacità di funzionare. Si attende dunque da parte dei vertici di Mediaset di visionare il girato del programma per verificare se i timori che nutrono diventino poi realtà. Il programma è ideato e prodotto dallo stesso Papi e dovrebbe vedere in gara dei vip. Siamo inoltre in grado intanto di darvi il titolo di questa nuova trasmissione che sarà Tilt.

Il programma con Stefania Rotolo

Esattamente come un vecchio varietà di Rai1 di Marcello Mancini. Quel Tilt che andava in onda il giovedì sera sulla prima rete Rai e che consacrò definitivamente il talento di Stefania Rotolo. Bravissima showgirl scomparsa prematuramente. In quel programma Stefania era la conduttrice e showgirl, dimostrando il suo talento a tutto tondo. La regia di Tilt era di Valerio Lazarov, mago degli effetti speciali su computer grafica, passato poi a Canale 5 con la Premiatissima di Claudio Cecchetto. Sigla di coda di quel programma era la mitica Cocktail d’amore scritta da Cristiano Malgioglio e cantata proprio da Stefania Rotolo.

Cocktail d’amore

Le registrazioni della Pupa e il secchione

Nel frattempo, per tornare alla Pupa e il secchione si registrano, da parte di chi ha avuto modo di visionare le registrazioni della trasmissione, dei piccoli malumori tra il conduttore e uno dei giurati del programma, ovvero Paola Barale. Su quella trasmissione, inutile dirlo, il rischio di scivolare su terreni particolarmente perigliosi tiene banco. Naturalmente il tutto alla luce del nuovo corso Mediaset, su cui iniziano ad arrivare i primi riscontri circa il gradimento del pubblico. Presto affronteremo il tutto in un focus ascolti dedicato, raffrontando i dati di questo inizio di stagione con quelli della partenza della passata.