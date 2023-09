Sono iniziate proprio i giorni scorsi le prime registrazioni della nuova serie de La pupa e il secchione. Il programma di varietà che ha perso la sua ultima conduttrice Barbara D’Urso, ha trovato uno nuovo di conduttore. Si tratta di Enrico Papi che ha preso le redini di questo varietà che Mediaset ha deciso di continuare a produrre.

Iniziate le registrazioni de La pupa e il secchione

Dicevamo che sono iniziate le registrazioni di questa trasmissione e da quelle parti la parola d’ordine è prudenza per il rischio di una inevitabile deriva trash. Completamente rivisto il look delle pupe e non solo di loro. Si sta lavorando quindi ad un’impianto del programma più sobrio rispetto al passato.

Il nuovo diktat, non cadere nel trash

Vige dunque sempre a Mediaset la paura ed il timore di uscire dalle carreggiate che l’editore ha delineato ai programmi. Se il Grande fratello si è in pratica rivoluzionato, pure la Pupa e il secchione deve regolarsi rispetto ai nuovi diktat. Certo per lo show condotto da Enrico Papi tutto sarà più semplice, essendo un programma registrato e che sarà poi montato in post produzione. Compito di certo più difficile per il Grande fratello, essendo un programma questo completamente in diretta, sopratutto nella versione 24 ore.

Le novità a La pupa e il secchione

Ma torniamo alla Pupa e il secchione che avrà dunque un nuovo conduttore e non solo. Giuria pure nuova con due personaggi i cui nomi sono già trapelati dal web, in particolare sul profilo social di Deianira Marzano. I due nomi in questione sono di Aldo Montano e Paola Barale. TvBlog ha verificato e saranno (anzi sono) davvero loro due i giurati della prossima edizione de La pupa e il secchione. Possiamo pure aggiungere nel magnifico plateau la giornalista Candida Morvillo.

Il primo è già un frequentatore degli ambienti dell’intrattenimento made in Endemol, avendo partecipato al reality show Grande fratello vip. La seconda ha già frequentato in passato questo programma, quindi per l’ex sosia di Madonna sarà un ritorno.