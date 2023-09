La prima puntata del Grande Fratello 2023 non è più solo vip ma include anche “persone comuni, normali”. Queste le premesse di questa nuova edizione del reality show, annunciata come rinnovata, un ritorno alle origini. Ma come è andata? Ecco la prima serata, con gli ingressi in tempo reale e le prime impressioni, in chiave ironica e leggere. Perché il Gf è intrattenimento, no? E che allora lo sia da subito…

Gente comune. E, come primo concorrente, ecco spuntare Paolo, il macellaio bono “de Roma”. Ama viaggiare, spesso le sue clienti gli lasciano un bigliettino col numero al posto dei soldi (sic!) e vuole fare il Gf per far riposare la madre. Non guarda la tv (“Ma chi ce l’ha il tempo“) e quindi probabilmente si sarà iscritto al casting del programma così, per puro caso. Entra in casa e parla romano tutto il tempo. Dopo dieci minuti, da “Che bello l’accento romano” diventa gradevole come le unghie sulla lavagna. Non ha mai visto una puntata del Grande Fratello ma ha fatto i casting e ora è concorrente. Come direbbe Miranda Priestly? Ah sì, “Avanguardia pura…“.

La seconda concorrente è un’operaia e vive per la montagna: Giselda. Lei è veneta. E’ entusiasta di partecipare al Gf. Io un po’ meno perché, dopo due minuti di un suo discorso, ho già un inizio di otite. Infatti non smette un secondo di urlare e ridere. E ogni vocale che pronuncia viene prolungata per circa 10 secondi ad ultrasuoni che allarmano tutti gli esseri viventi nel raggio di 20 km.

Terza concorrente è Rosy Chin. Un lato positivo immediato: parla a bassa voce e non strilla. Solo per questo mandiamola già in finale, grazie. Lei è una chef italo cinese. Nata e cresciuta a Milano, in una famiglia rigida e severa.

Massimiliano Varrese è il primo vip a entrare nella casa del Grande Fratello. Signorini sottolinea che è “da un po’ che non sentiamo parlare di te”. Benissimo.

Giuseppe Garibaldi è l’altro concorrente (che era seduto tra il pubblico). Parte con poca autostima, giocando col suo nome: “Voglio essere l’eroe della casa”. Dichiara di essere abbastanza appassionato di donne, “Scusa qual è la strada che porta al tuo cuore” è una delle frasi che userebbe per cuccare. Forse se apro la mia Smemoranda del 1993 la trovo scritta, accanto a “Come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia”.

Poco dopo è Alex Schwazer a entrare nella casa del Grande Fratello. Parla di doping e depressione, nella sua clip. Si dichiara non colpevole per la seconda accusa di doping. Oggi spera di qualificarsi comunque per le Olimpiadi 2024. Alfonso Signorini inizia già a parlare con lui di gare, doping e squalifiche mentre è in passerella. “Ti chiederò il perché di quella che tu consideri una persecuzione nei tuoi confronti” anticipa il conduttore. Prepariamoci a una decina di puntate su questo argomento. Appena Alex entra, Giselda si lancia “Fai lo stesso sport come me!”. Eh, uguale. Domani vado a fare Fit Boxe in palestra e scrivo a Sylvester Stallone su Instagram, “Hey Bro, we are colleagues!“.

“Non accetta nessuno che possa porre dei limiti” è il mantra di Angelica, altra nip che è entrata nella prima puntata del Grande Fratello. Fa tipo 10 sport nel tempo libero. E’ fidanzata. Si è qualificata alla finali di Miss Mondo Italia. Qual era il fil rouge di questa edizione? AH Sì, LE PERSONE COMUNI, che sciocco, me lo ero dimenticato per un attimo.

Altra vip è Grecia Colmenares. Si commuove davanti al logo del Grande Fratello e all’idea di partecipare.

E’ sempre stato il suo sogno far questo reality. Io resto con le mente alle sue telenovelas, con Manuela e Topazio. Sì, sì, le vedevo tutte. In passerella è sul punto di piangere: “Da anni sogno di fare il Grande Fratello“. Saltella in continuazione ripetendo “Grazie per sempre”. Per lei il tugurio. Ma non gliene frega niente. Tutto bellissimo per lei, anche il materasso sul pavimento e chili di polistirolo in mezzo alle b@lle da riordinare.

Arriva un ingegnere, Vittorio. Ah, mi ero quasi dimenticato. Nel tempo libero ha fatto anche il modello. Aspetto con ansia i prossimi concorrenti, magari l’architetto modello, il barista modello e il bidello modello.

Altra componente vip. Beatrice Luzzi è stata la terribile Eva Bonelli di Vivere. Per lei due porte rosse, una per il tugurio l’altra per la casa. Ci pensa, fa un accenno di yoga e meditazione per fare la scelta giusta. Risultato? Prende quella a sinistra ed entra nel tugurio. Ha il mio stesso fiuto, ‘sta donna. Raggiunge Grecia Colmenares. Ed è subito Eva VS Topazio. Beatrice Luzzi finge di pulire, con aria disperata, mentre la Colmenars è in versione Dyson umano e ha già rassettato mezza casa.

Letizia vive in un piccolo paese vicino a Riccione e fa la fotografa. Oggi non fa anche la modella nel tempo libero? Perché ovviamente, anche lei, è bellissima.

Marco ha 32 anni, tassista e ovviamente maestro di sci. Bono? Ovviamente. Raggiunge Grecia e Beatrice in tugurio. La Colmenares già sul pezzo: “Lui potrebbe essere il protagonista di una soap”. E lo vorrebbe come personal trainer. Chiamala scema…

Samira Lui è un altro volto vip. Nel suo curriculum “L’eredità” e “Tale e Quale Show”. Promette di essere imprevedibile. Quando partono con queste premesse solitamente parlano solo per dire la loro nomination in confessionale. Speriamo non sia questo il caso…

Entra in casa accompagnata da Lorenzo, di professionale calzolaio. E’ sposato con Mariella. “La conosci Samira?” “Non, non la conosco, non l’ho mai vista”. Un perfetto inizio. Incredibile visto che Signorini aveva promesso very VIP e “nessuno si chiederà chi sia un concorrente”. Eh, già.

Cesara: “Lorenzo è partito a bomba per fare le scarpe a tutti”. Calzolaio. Le scarpe a tutti. Capito? Capito…

FERMI TUTTI, SIGNORINI HA APPENA DETTO CHE GIUSEPPE GARIBALDI FA IL BIDELLO, QUINDI BIDELLO MODELLO E’ STATA UNA PREMONIZIONE.

Arriva una nuova concorrente e si chiama Anita. E le fanno conoscere Giuseppe Garibaldi in passerella. Lui ride tantissimo, si sganascia. Io, intanto, sto aggiornando Wikipedia sotto la parola “cringe“.

Anita, intanto, fa sapere a tutti che è stufa che tutti le dicano che sia bella. Vuole stravolgere il mito della bionda con gli occhi azzurri giudicata in maniera superficiale. Ha due lauree. Torno ad aggiornare la pagina Wikipedia.

Questi i primi 15 concorrenti della Casa del Grande Fratello 2023. Mentre loro iniziano a fare le prime nomination (che riguardano solo gli uomini boni/modelli/fisicati/gente comune). Mentre, nella mia mente, al loro posto, riecheggerebbe un solo pensiero costante e puntuale:

“Un solo bagno per (finora) 15 persone?!?”