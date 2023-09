Questa sera, lunedì 11 settembre 2023, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Il reality show sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sarà possibile seguirlo tutti i giorni in diretta anche su Mediaset Extra, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su La5. Ogni giorno, Canale 5 e su Italia 1, inoltre, dedicheranno al reality finestre che andranno in onda nel day-time.

Grande Fratello 2023, prodotto da EndemolShine Italy, è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, prima puntata 11 settembre: anticipazioni

I concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà saranno 21, divisi tra personaggi famosi e persone comuni.

Nella puntata di questa sera, entreranno nella Casa una parte dei nuovi concorrenti.

Il concorrente che vincerà questa nuova edizione si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro.

Su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, prima della diretta, sarà visibile in streaming GF Party, lo show condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

Grande Fratello 2023, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti ufficializzati sono 6: Alex Schwazer, marciatore e campione olimpico a Pechino 2008, Beatrice Luzzi, attrice conosciuta soprattutto per la soap opera Vivere, Giselda Torresan, professione operaia, Grecia Colmenares, attrice venezuelana, regina delle telenovelas degli anni ’80 e ’90, Letizia Petris, professione fotografa, e Vittorio Menozzi, professione ingegnere.

GF 2023, prima puntata 11 settembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.