È il programma che ha cambiato la tv italiana fin dalla prima puntata, andata in onda il 14 settembre 2000. E proprio per tornare a quella freschezza ed anche ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il Grande Fratello 2023 cambia ancora le carte in tavola. La nuova edizione del reality show più famoso della tv, da sempre in onda su Canale 5, si affida infatti ad un cast di concorrenti misto, alcuni vip e altri nip. Una piccola rivoluzione che vuole riportare nella Casa di Cinecittà le storie della gente comune ed il racconto dell’Italia di oggi. La sfida è stata raccolta da Alfonso Signorini, alla guida anche di questa edizione che, dunque, riserva non poche sorprese. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Grande Fratello 2023?

La messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello è stata fissata a partire da lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5. Due gli appuntamenti settimanali in prima serata: uno al lunedì ed uno al venerdì (quest’ultimo, però, potrebbe cambiare collocazione nel corso dei mesi).

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023?

Come da tradizione, intorno al cast del Grande Fratello vige quasi il massimo riserbo. Prima della partenza del programma, la produzione ha ufficializzato solo sei concorrenti su ventuno totali: tra i vip Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi; tra le persone comuni Letizia Petris, fotografa;, Giselda Torresan, operaia e Vittorio Menozzi, ingegnere.

Quanto dura il Grande Fratello 2023?

La risposta a questa domanda ancora non c’è: le ultime edizioni del reality sono stare extralarge e sono durate da settembre fino a fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo. Anche questa edizione potrebbe avere la stessa durata, ma molto dipenderà dal responso del pubblico.

Quando finisce il Grande Fratello 2023?

Non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale che, come detto, potrebbe avvenire intorno a fine febbraio/inizio marzo 2024.

Grande Fratello, il programma

Il format del programma non cambia: un gruppo di persone (famose e non) entrano in una grande casa, dotata di ogni lusso e con stanze segrete, oltre al Confessionale. Devono vivere spiate 24 ore su 24 dalle telecamere, che mandano in onda ogni istante della loro vita in tv ed in streaming. Ogni settimana, tra rapporti che nascono, confronti e liti, il gruppo deve decidere chi mandare in nomination: le persone nominate passano per il voto del pubblico da casa, che decide chi eliminare e chi far rimanere. Al termine dell’edizione, si proclama quindi il vincitore o vincitrice, che si porta a casa il montepremi di 100.000 euro.

Chi conduce Grande Fratello 2023?

Alla guida del programma ritroviamo Alfonso Signorini, che conduce il reality show dal 2020. Per il giornalista e direttore di “Chi” questa è la quinta edizione consecutiva da conduttore, dopo che per tre edizioni è stato opinionista.

Chi sono gli opinionisti del Grande Fratello 2023

Da anni a fianco del conduttore ci sono dei personaggi televisivi che commentano le vicende all’interno della Casa ed interagiscono con i concorrenti. Per l’edizione 2023, però, ci sarà solo un’opinionista, ovvero Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5 che oltre alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale ora ha anche questo ruolo.

Grande Fratello 2023, l’inviata Rebecca Staffelli

Nel programma compare anche la figura dell’inviata dei social, con il compito di raccogliere le opinioni espresse sui social network durante le dirette e non solo. Compito che quest’anno tocca a Rebecca Staffelli, figlia di Valerio e speaker di Radio 105.

Dove si trova la Casa del Grande Fratello 2023?

La location principale del programma è la Casa dentro cui vivono spiati dalla telecamere i concorrenti. La Casa si trova a Cinecittà, a Roma, e ogni anno viene modificata nell’arredamento e nelle stanze offrendo, a seconda delle edizioni, dei luoghi nuovi e segreti da scoprire nel corso delle puntate. Tra questi, i più celebri sono la suite e il tugurio, senza dimenticare il mitico Confessionale, dove i concorrenti si confidano lontano dalle altre persone dentro l’abitazione. Nel 2013 un incendio bruciò la Casa del Grande Fratello, che fu interamente ricostruita per l’edizione successiva.

Dove vedere il Grande Fratello 2023 in tv?

Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma: ovviamente in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali il lunedì ed il venerdì. È inoltre possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10 e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte). Non mancano le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 e in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00).

Grande Fratello 2023 su Mediaset Infinity

Si può seguire la diretta dalla Casa anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.

Come si vota al Grande Fratello 2023?

Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Casting Grande Fratello 2023

Non è detto che nel corso dell’edizione nuovi concorrenti entrino nella Casa. Per questo, si può tentare di inviare la propria candidatura, compilando il modulo a questo link.

Come partecipare come pubblico al Grande Fratello?

Della selezione del pubblico si occupa Corima. Se volete assiste alle dirette serali dallo studio, basta compilare il form a questo link o inviare una mail a pubblicogf@corima.it.

Grande Fratello su Facebook, Twitter e Instagram

Ovviamente, il programma è molto attivo sui social network, con notizie sui concorrenti e le anticipazioni di puntata. A questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di Twitter (X) ed a questo link la pagina ufficiale di Instagram.