Vittorio Menozzi: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Nelle scorse ore, Tv Sorrisi & Canzoni, nella copertina del suo ultimo numero, ha svelato i nomi dei tre concorrenti ‘nip’ del ‘Grande Fratello 2023’ che, da lunedì 11 settembre, varcheranno l’ambita porta rossa del loft di Cinecittà. A loro, si aggiungono l’ex Eva Bonelli di ‘Vivere’, Beatrice Luzzi, il marciatore italiano, Alex Schwazer e la regina delle telenovelas, Grecia Colmenares.

Chi è Vittorio Menozzi del Grande Fratello 2023, età, lavoro, Instagram

Uno di questi è Vittorio Menozzi. Il neo gieffino ha 21 anni e, da qualche tempo, ha conseguito la laurea triennale all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Lavora, da diversi anni, come modello. Ha sfilato per Dolce e Gabbana e Missoni. Ha un profilo Instagram (@vittoriomenozzi) che vanta oltre 7 mila followers. Tra i suoi seguaci, anche l’influencer Giorgia Soleri, ex fidanzato di Damiano dei Maneskin.

E’ alto 186 cm, le sue misure sono 94 – 78 – 91. Ha i capelli neri, e gli occhi marroni. Ha 44 come numero di scarpe come si legge sul sito della sua agenzia.

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del reality, Alfonso Signorini ha salutato, con gioia, la commistione tra celebrities e persone comuni, o meglio non conosciute dal grande pubblico di Canale 5 come riporta anche Biccy:

“Poi ci saranno vip e anche persone comuni. Però i vip saranno veri vip. Parlo di personaggi davvero conosciuti. Nessuno vedendoli si chiederà chi siano. Li conoscerete bene tutti state tranquilli. Lo stesso vale per i nip, che saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui: ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto: ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione’. Quindi vedrete gente comune con vip reali”.